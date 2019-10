Witamina D i wypadanie włosów. Jaki jest związek?

Witamina D jest ważnym składnikiem odżywczym niezbędnym dla naszego zdrowia. Zwiększa odporność, utrzymuje silne kości i zdrową skórę, stymuluje wzrost komórek i pomaga tworzyć nowe mieszki włosowe. O tym ostatnim raczej niewiele osób słyszało. Co więcej, witamina D wpływa także na nasze ogólne samopoczucie i kondycję psychiczną. Dlatego jej niedobór może powodować stany depresyjne. Szereg objawów, takich jak wypadanie włosów, może wystąpić, gdy w organizmie brakuje zalecanej ilości witaminy D. Niedobór witaminy D związany jest z łysieniem, znanym również jako łysienie punktowe i szereg innych chorób. Należą do nich zmiękczanie kości, niska gęstość kości, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby serca i rak.

Witamina D ze słońca i suplementacja

W okresie wiosenno-letnim łatwiej utrzymać prawidłowy poziom witaminy D. Wchłaniamy witaminę D przede wszystkim przez ekspozycję na słońce, więc wystarczy każdego dnia wystawiać skórę na działanie promieni słonecznych. Gdy pogoda za oknem się psuje, zaczyna się jesień, o niedobór tej witaminy bardzo łatwo. Dlatego właśnie w tym okresie należy ją suplementować. Ale! We wszystkim trzeba zachować umiar, ponieważ nadmiar witaminy D również jest bardzo szkodliwy dla zdrowia.

Za wysoki poziom witaminy D w organizmie

Przyjmowanie bardzo wysokich dawek witaminy D3 przez długi czas może prowadzić do nadmiernego gromadzenia się w organizmie. Zatrucie witaminą D występuje, gdy stężenie we krwi wzrośnie powyżej 150 ng/ml (375 nmol/l). Ponieważ witamina jest magazynowana w tkance tłuszczowej i powoli uwalniana do krwiobiegu, skutki toksyczności mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy po zaprzestaniu przyjmowania suplementów.

Badania wykazały, że każde dodatkowe 100 IU witaminy D3, spożywanych dziennie, podniesie poziom witaminy D we krwi średnio o 1 ng/ml (2,5 nmol/l). Dlatego też suplementacji nie należy rozpoczynać na własną rękę, a już na pewno ustalać sobie dawki „na oko”. Warto na jesieni wykonać badanie poziomu witaminy D i ustalić suplementację z lekarzem.

Poprzez ekspozycję na słońce i spożywanie produktów z witaminą D (występującą naturalnie), nie da się osiągnąć toksycznego poziomu. Można jednak do tego doprowadzić w wyniku suplementacji.

Suplementy z witaminą D

Suplementy zwykle zawierają tylko 400 IU witaminy D, czyli poniżej zalecanej dziennej dawki. Warto pamiętać, że niektóre produkty spożywcze zawierają witaminę D, jednak są to niewielkie ilości. Twój lekarz może sprawdzić poziom witaminy D we krwi i zdecydować o dawce suplementacji. Jeśli poziomy są bardzo niskie, może zalecić wysokie dawki na start. Pamiętaj, aby wziąć suplement podczas posiłku, aby twoje ciało mogło prawidłowo wchłonąć witaminę rozpuszczalną w tłuszczach.