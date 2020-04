Liposomalne suplementy diety – czy są lepsze od tradycyjnych?

Liposomalne suplementy diety – podstawowe informacje i zalety

Producenci suplementów diety często podkreślają, że ich produkty to preparaty liposomalne, co oznacza, że aktywne składniki (witaminy, minerały itd.) zamknięte są w otoczce wodno-tłuszczowej, która chroni je przed czynnikami zewnętrznymi. Technika ta ma na celu przede wszystkim ochronę tych substancji przed enzymami i sokami trawiennymi, które uniemożliwiają im dotarcie do miejsc w organizmie, gdzie są najbardziej potrzebne. Liposomalne suplementy diety zawierają w składzie składniki aktywne, które otacza pęcherzyk zbudowany z wody i fosfolipidów, składem przypominający budowę błony komórkowej naszych komórek, dlatego ułatwia mu to przeniknięcie do ich wnętrza. Według producentów takie cechy zwiększają biodostępność, a w efekcie także skuteczność działania preparatów.

Czy suplementy liposomalne są lepsze od tradycyjnych?

To, co odróżnia tradycyjne suplementy od liposomalnych preparatów to to, że gdy dostaną się one do układu trawiennego, poddawane są pełnemu procesowi trawienia. Tym samym może dojść do strat substancji aktywnych, przez co mogą one w ogóle nie dotrzeć do niektórych narządów, gruczołów, tkanek oraz innych komórek. W takiej sytuacji suplementy liposomalne mające otoczkę ochronną mogą faktycznie dostarczyć znajdujące się w nich substancje aktywne potrzebującym ich komórkom organizmu. W praktyce jednak nie musi wyglądać to tak idealnie. Należy podkreślić, że technologia liposomalna wymaga dużego zaangażowania i wiedzy producenta, a także stworzenia właściwych warunków (liposomy są wrażliwe na światło, wysoką temperaturę oraz tlen), by wytworzyć w pełni wyspecjalizowany produkt końcowy. Dodatkowo bardzo istotna jest jakość suplementu diety. I tak np. ważne jest, by liposomy były mocne i stabilne, a uzyskanie ich możliwe jest tylko przy użyciu wysokiej jakości fosfolipidów z oczyszczonych źródeł. Wykorzystanie tańszych zamienników może skutkować wytworzeniem otoczki, która nie będzie tożsama z błoną ludzkich komórek i tym samym utrudni wnikanie do ich wnętrza. Zwykle na opakowaniu producent powinien wskazać także ilość fosfolipidów, co da pewność, czy jest ona wystarczająca, by w ogóle powstały liposomy. Warto wiedzieć, że ich brak spowoduje wytworzenie emulsji, tym samym, chociaż produkt nadal będzie odżywczy, to nie można się po nim spodziewać takich efektów, jak po preparatach wyprodukowanych zgodnie z najwyższymi standardami techniki liposomalnej. Ponadto producenci często podkreślają, że wytworzenie ich liposomalnych suplementów diety nie wymaga także dodawania konserwantów, wypełniaczy i innych sztucznych dodatków, jednak warto pamiętać, że obecnie na rynku jest już wiele tradycyjnych suplementów diety, które także ich nie zawierają.

Kiedy warto stosować suplementy diety?

Suplementy diety to produkty spożywcze, które służą uzupełnieniu normalnej diety, co oznacza, że są przeznaczone dla zdrowych osób, których dieta nie dostarcza właściwej ilości potrzebnych organizmowi składników. Niestety, jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, aż 35 proc. osób stosuje je w celu leczenia chorób. Dlatego chociaż na rynku znajduje się wiele tego typu preparatów, to na początku warto rozważyć, czy w ogóle warto w danym momencie stosować suplementy oraz pamiętać, że podstawą dobrego samopoczucia jest racjonalna dieta i zdrowy styl życia, a suplementy diety powinny być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach.

