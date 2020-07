Tajny sekret pięknych włosów: skrzyp. Czego jeszcze o nim nie wiemy?

Skrzyp to popularna paproć, która była używana jako lek ziołowy od czasów imperium greckiego i rzymskiego. Uważa się, że ma wiele właściwości leczniczych i jest głównie stosowany do poprawy zdrowia skóry, włosów i kości. Jednak zioło to bywa pomocne również przy wielu schorzeniach.

Skrzyp jest spożywany głównie w postaci herbaty, którą przygotowuje się przez namaczanie suszu w gorącej wodzie, chociaż jest również dostępny w postaci kapsułek i nalewki. Roślina ta zawiera liczne korzystne związki, które nadają jej wielorakie działanie prozdrowotne. Spośród nich wyróżniają się przeciwutleniacze i krzemionka. Przeciwutleniacze to cząsteczki, które zwalczają wolne rodniki w organizmie, aby zapobiec uszkodzeniom komórek. Tymczasem krzemionka jest związkiem składającym się z krzemu i tlenu. Uważa się, że jest odpowiedzialna za potencjalne korzyści skrzypu dla skóry, paznokci, włosów i kości. Badania sugerują, że skrzyp polny może również korzystnie wpływać na włosy, prawdopodobnie dzięki zawartości krzemu i przeciwutleniaczy. Po pierwsze, przeciwutleniacze pomagają zmniejszyć mikrozapalne i starzenie się włókien włosów spowodowane przez wolne rodniki. Po drugie, wyższa zawartość krzemu we włóknach włosów skutkuje mniejszym wskaźnikiem wypadania włosów. Więcej korzyści skrzypu Badania sugerują, że skrzyp może wspomagać gojenie kości. Poprzez metabolizm kości komórki kostne zwane osteoklastami i osteoblastami nieustannie przebudowują kości, aby uniknąć zaburzeń równowagi, które mogą powodować łamliwość kości. Osteoblasty zajmują się syntezą kości, podczas gdy osteoklasty rozkładają kość poprzez resorpcję. Skrzyp znany jest z wielu innych potencjalnych korzyści, w tym: Działa przeciwzapalnie. Badania probówkowe pokazują, że wyciąg ze skrzypu może hamować limfocyty, główny typ komórek obronnych zaangażowanych w zapalne choroby immunologiczne.

Aktywność przeciwbakteryjna. Olejek eteryczny ze skrzypu wydaje się mieć silne działanie przeciwko bakteriom i grzybom.

Aktywność antyoksydacyjna. Badania pokazują, że skrzyp jest bogaty w związki fenolowe, grupę silnych przeciwutleniaczy, które hamują oksydacyjne uszkodzenia błon komórkowych.

Działanie przeciwcukrzycowe. Badania na zwierzętach i probówkach sugerują, że wyciąg ze skrzypu polnego może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi i zregenerować uszkodzoną tkankę trzustki.