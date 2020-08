Kapsaicyna – czy pomaga w utracie wagi i zwalcza stany zapalne?

Kapsaicyna to związek występujący w papryczkach chili, który nadaje im pikantny smak. Najwyższe stężenie występuje w nasionach, przez co są one znacznie ostrzejsze niż miąższ. Po spożyciu pokarmy zawierające tę substancję stymulują receptory bólu w języku, powodując uczucie pieczenia. Niektórzy ludzie są bardziej wrażliwi na kapsaicynę niż inni, co zwykle wiąże się z tym, jak często jedzą pikantne potrawy. Twój język z czasem dostosowuje się do tego odczucia.

Moc danej papryczki można mierzyć w jednostkach ciepła Scoville'a (SHU), które wahają się od 0 do 15 milionów. Na przykład papryczki jalapeno mają około 2500–8000 jednostek SHU, podczas gdy papryczki habanero osiągają 100–350000 jednostek SHU.

Suplementy kapsaicyny zazwyczaj pochodzą z pieprzu cayenne, a ich producenci również często używają SHU do pomiaru potencji. Typowy zakres to 40000-100000, ale ponieważ są one zamknięte w kapsułkach, nie odczuwasz tego w taki sam sposób, jak podczas jedzenia ostrej papryki.

Ewentualne korzyści

Kapsaicyna pobudza zmysły i wiąże się z kilkoma korzyściami zdrowotnymi.

Może pomóc w utracie wagi

Najpopularniejszą zaletą kapsaicyny jest jej potencjał wspomagania utraty wagi lub tkanki tłuszczowej. Twoja waga w dużym stopniu zależy od metabolizmu, który jest procesem rozkładania tego, co jesz i pijesz na energię, którą organizm może wykorzystać w codziennym funkcjonowaniu.

Suplementy z kapsaicyną mogą przyspieszyć metabolizm, co umożliwia łatwiejszą utratę wagi i spalanie tłuszczu. Kapsaicyna działa poprzez zwiększenie zużycia tlenu i temperatury ciała, co prowadzi do niewielkiego wzrostu spalanych kalorii.

Badania pokazują, że regularne spożywanie tego związku może sprzyjać deficytowi kalorii i wspomagać spalanie tłuszczu. Deficyt kalorii, który jest na ogół wymagany dla utraty wagi, oznacza, że spalasz więcej kalorii niż konsumujesz. Ponadto 12-tygodniowe badanie na 80 osobach z nieznacznie podwyższonym wskaźnikiem masy ciała (BMI) wiązało suplementację 6 mg kapsaicyny dziennie w celu redukcji tkanki tłuszczowej z brzucha.

Wydaje się również, że kapsaicyna ma działanie hamujące apetyt, co może pomóc zmniejszyć spożycie kalorii w ciągu dnia. Należy pamiętać, że efekty stosowania kapsaicyny są prawdopodobnie minimalne, chyba że zostaną połączone z odpowiednią dietą i schematem ćwiczeń.

Może pomóc zmniejszyć stan zapalny

Suplementy kapsaicyny mogą mieć właściwości przeciwzapalne.

Pokarmy zawierające duże ilości przeciwutleniaczy, takie jak ostra papryka, mogą zwalczać wolne rodniki w organizmie. Wolne rodniki sprzyjają przewlekłemu zapaleniu, które może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób, takich jak rak, choroby autoimmunologiczne i choroby serca. Dlatego suplementy kapsaicyny mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych dolegliwości.

Świeża papryka zawiera więcej przeciwutleniaczy, ale suszona forma suplementu też zawiera ich sporą ilość.

Wyniki oparte na danych z National Health and Nutritional Examination Study (NHANES) powiązały spożycie ostrej papryki ze zmniejszonym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Może to częściowo wynikać z wysokiej zawartości przeciwutleniaczy. Co więcej, diety bogate w przeciwutleniacze zmniejszające stan zapalny są związane z mniejszym ryzykiem chorób, zwłaszcza chorób serca, udaru i określonych nowotworów.

Może łagodzić ból

Kapsaicyna jest czasami stosowana w leczeniu bólu. Działa poprzez stymulację receptorów bólu, co z kolei zmniejsza wrażliwość na ból. Najczęściej jest dodawana do kremów przeciwbólowych do stosowania miejscowego. Produkty te są stosowane w chorobach stawów, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów, a także neuropatia cukrzycowa – rodzaj uszkodzenia nerwów u osób z cukrzycą, który może powodować ból.

Pamiętaj, że po nałożeniu na skórę kapsaicyna może powodować pieczenie podobne do tego spowodowanego jej spożyciem. Dlatego możesz zacząć od małych ilości i zwracać uwagę na wszelkie niepożądane reakcje.

Środki ostrożności i skutki uboczne

Chociaż suplementy kapsaicyny są ogólnie uznawane za bezpieczne, należy pamiętać o kilku środkach ostrożności.

Może powodować pieczenie

Jednym z najczęstszych skutków ubocznych suplementów kapsaicyny jest pieczenie w całym przewodzie pokarmowym.

W przypadku osób z refluksem kwaśnym lub zgagą, pokarmy lub suplementy zawierające kapsaicynę mogą nasilać objawy. Z biegiem czasu twój przewód pokarmowy staje się znieczulony na działanie kapsaicyny, co zmniejsza nieprzyjemne uczucie, którego możesz doświadczać.

Najlepszym sposobem uniknięcia tego efektu ubocznego jest przyjmowanie suplementu tuż przed posiłkiem, ponieważ pożywienie służy jako bufor zapobiegający uczuciu pieczenia.

Może powodować podwyższoną temperaturę

Suplementy kapsaicyny mogą podnosić temperaturę ciała.

Ze względu na wpływ tego związku na receptory w organizmie, które regulują ciepło, spożycie zbyt dużej ilości kapsaicyny może wywołać nieprzyjemne uczucie ciepła. Chociaż zwykle nie jest to niebezpieczne – i żadne naukowe dowody nie sugerują, że może wywołać gorączkę – niektóre osoby mogą być bardziej podatne na to uczucie niż inne.

Ponadto istnieje ryzyko, że ​​suplementy kapsaicyny mogą zwiększyć ciśnienie krwi. Dlatego jeśli zażywasz leki na nadciśnienie, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego suplementu. Aby uniknąć tych skutków ubocznych, zacznij od małej dawki i powoli ją zwiększaj, aż osiągniesz pożądaną ilość.

Właściwe dawkowanie

Źródła kapsaicyny w żywności mogą nie dostarczać wystarczającej ilości tego związku, aby przynieść wszystkie potencjalne korzyści. Dlatego ludzie przyjmują suplementy, ponieważ mają one wyższe stężenie kapsaicyny.

Chociaż dawki są różne, w wielu badaniach stosuje się 2-6 mg kapsaicyny dziennie. Większość suplementów na rynku zawiera pieprz cayenne jako główny składnik aktywny, ponieważ ma on zwykle wysoką zawartość kapsaicyny. Kapsułki zazwyczaj dostarczają około 500 mg pieprzu cayenne każda. Ponieważ pieprz cayenne zawiera około 2,5 mg kapsaicyny na gram, aby uzyskać 2-6 mg kapsaicyny, należy wziąć od dwóch do pięciu kapsułek po 500 mg.

