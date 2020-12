Magnez to pierwiastek powszechnie spotykany w żywności. Sprawdź, jakie korzyści daje jego suplementacja

Magnez zapewnia nam wiele niesamowitych korzyści zdrowotnych. Magnez daje nam siłę, łagodzi zmęczenie, a nawet poprawia nastrój. Co jeszcze robi ten pierwiastek?

Pomaga w walce z nadciśnieniem

Niezależnie od tego, czy masz w rodzinie osoby z chorobami serca i nadciśnieniem, czy po prostu chcesz mieć pewność, że utrzymujesz zdrowe ciśnienie krwi, dodanie magnezu do diety jest prostym i skutecznym sposobem, aby uniknąć złych skutków nadciśnienia.

Łagodzi migreny

Czy cierpisz na przewlekłe migrenowe bóle głowy? Jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia migreny może być coś tak prostego jak suplementacja magnezu. Niektórzy badacze zasugerowali, że każdy cierpiący na migrenę powinien spróbować zastosować magnez jako lekarstwo.

Pomaga w depresji i innych zaburzeniach nastroju

Chociaż nie wykazano, że niedobór magnezu jest przyczyną depresji, u wielu osób stosowanie magnezu lepiej działało na depresję, dzięki czemu łatwiej im było wyjść z choroby. Wykazano również, że magnez skutecznie leczy inne problemy, takie jak lęki.

Walczy z nowotworami

Badania wykazały 13-procentową redukcję raka jelita grubego u osób, które mają zwiększone poziomy magnezu w organizmie.

Niezależnie od tego, czy dana osoba ma większe ryzyko raka z powodu historii rodzinnej, czy nie, dobrym pomysłem może być zwiększenie spożycia magnezu, aby zapobiec rakowi.

Pomaga w walce z cukrzycą i chorobami układu krążenia

Niedobór magnezu może prowadzić do insulinooporności, co z kolei może prowadzić do innych problemów, w tym do zwiększonego ryzyka cukrzycy i chorób serca.

Zapewnienie wystarczającej ilości magnezu może pomóc w zapobieganiu tym problemom i utrzymaniu poziomu cukru we krwi w ryzach.

Wspiera zdrowie kości

Zdrowie kości jest niezwykle ważne dla każdego człowieka, ale szczególnie dla dziewcząt, gdy dorastają.

Magnez, którego ponad połowa jest przechowywana w kościach organizmu, współpracuje z witaminą D i wapniem, wspierając kości.

Odpowiednia ilość magnezu w organizmie może pomóc w zapobieganiu poważnym problemom, takim jak osteoporoza, co może być szczególnie ważne jeśli jesteś szczególnie narażony na te choroby.

