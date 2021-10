GIS wycofuje suplementy diety zanieczyszczone rakotwórczym składnikiem

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę UNIPRO sp. z o.o. Targowisko 553, 32-015 Kłaj, wycofaniu wskazanych poniżej partii suplementów diety ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu” – czytamy w najnowszym komunikacie na stronie GIS. Producent podjął już działania mające na celu wycofaniu produktów z obrotu. O jakie suplementy chodzi?

Wycofane przez GIS suplementy diety:

Nazwa produktu: L-Carnitine HCA Plus (50 kaps.)

Data minimalnej trwałości/ numer partii: 03 08.2022/1, 27.10.2022/1, 30.11.2022/1, 16.02.2023/1, 15.03.2023/1

Nazwa produktu: Machine Man Burner (120 kaps.)

Data minimalnej trwałości/ numer partii: 06.10.2022/1, 01.12.2022/1, 18.02.2023

Nazwa produktu: Thermo Shape 2.0 (90 kaps.)

Data minimalnej trwałości/ numer partii: 14.08.2022/1, 22.10.2022/1, 22.12.2022/1, 09.02.2023/1, 23.03.2023/2, 20.04.2023/2

Nazwa produktu: Thermo Shape 2.0 (180 kaps.)

Data minimalnej trwałości/ numer partii: 02 09 2022/1, 26.11.2022/1, 23.03.2023/1, 20.04.2023/1, 26.05.2023/2

Nazwa produktu: Thermo Shape Pro (60 kaps.)

Data minimalnej trwałości/ numer partii: 05.11.2022/1, 20.04.2023/1

Uwaga: te produkty nie nadają się do spożycia.

Nie spożywaj produktów zanieczyszczonych tlenkiem etylenu!

GIS wskazuje jasno, by nie spożywać wyrobów, co do których istnieje podejrzenie skażenia tlenkiem etylenu. Jest to niebezpieczna substancja, która może mieć działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość. Została ona sklasyfikowana jako substancja kategorii 1B zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008. Tlenek etylenu jest niedozwolony w żywności dostępnej w Unii Europejskiej.

