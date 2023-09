Debata oksfordzka Wprost na Forum Ekonomicznym w Karpaczu: „Najciekawsza, najbardziej wymagająca”

Debaty oksfordzkie Wprost na temat zdrowia stały się już tradycją Forum Ekonomicznego: w tym roku podczas Forum odbyła się już piąta. Za każdym razem udział w debacie biorą wybitni eksperci, których rolą jest obrona postawionej tezy lub sprzeciw wobec niej. Debaty zawsze gromadzą tłumnie publiczność, która oklaskami (długością i intensywnością) ocenia, która drużyna była bardziej przekonująca i zwyciężyła. – To tutaj padają mity, obalamy autorytety i wstają nowe gwiazdy systemu ochrony zdrowia. To tutaj przechodzi się do legendy lub do stanów ostrych i przedzawałowych. Dlatego z zasady w debatach bierze udział liczne grono... kardiologów:) – podkreślali prowadzący debatę Krzysztof Jakubiak (mZdrowie) i Katarzyna Pinkosz (Wprost).

W tym roku teza debaty brzmiała: Dobra organizacja leczenia znaczy więcej niż najnowocześniejsza farmakoterapia.

Tezy broniła drużyna, której liderem był prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński. W skład jego drużyny weszli: posłanka Barbara Dziuk, prof. Adam Maciejczyk (przewodniczący Krajowej Rady ds Onkologii), prof. Tomasz Hryniewiecki (krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii).

Liderem drużyny przeciwników tezy był wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. W skład jego drużyny weszli: prof. Przemysław Mitkowski (prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego), prof. Paweł Ptaszyński (zastępca dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi) oraz Agnieszka Grzybowska-Zalewska (prezes zarządu Infarma).

Każdy z uczestników po kolei z każdej z drużyn ma 2 minuty na zaprezentowanie swoich racji w taki sposób, by przekonać do nich publiczność. Z szacunku do publiczności (Jury), prowadzących (Marszałka i Sekretarza) oraz przeciwników obowiązkiem mówcy jest zabieranie głosu na stojąco.

Atmosferę debaty, popisy oratorskie prelegentów i żarliwość dyskusji doskonale pokazują zdjęcia:

Publiczność oklaskami i wybuchami radości wielokrotnie nagradzała obydwie drużyny. Oklaski dla zwycięskiej drużyny trwały ponad 40 sekund. Publiczność dziękowała obydwu drużynom za wspaniałą zabawę, niezapomniany wieczór, ostre polemiki, zaciętą dyskusję i dystans do siebie.

Redakcja Wprost gratuluje obydwu drużynom i bardzo dziękuje za udział w debacie. Partnerem debaty oksfordzkiej Wprost był Instytut Studiów Wschodnich.