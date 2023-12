Prezes samorządu lekarskiego po spotkaniu z nową minister zdrowia: „To dobry znak”

Mało kto po dymisji Adama Niedzielskiego stawiał na to, że w najbliższym czasie na stanowisko ministra zdrowia zostanie powołana osoba nie będąca lekarzem. Mimo to objęcie tej funkcji przez Izabelę Leszczynę zostało przyjęte przez wiele środowisk związanych z ochroną zdrowia z ostrożną nadzieją, że bliskie kontakty nowej minister z premierem będą gwarancją sprawczości i zmian w ochronie zdrowia – na które czekają zarówno pacjenci jak lekarze i inni pracownicy systemu ochrony zdrowia.

Pierwsze deklaracje – w centrum uwagi: pacjenci

W pierwszym dniu urzędowania szefowa resortu zdrowia znalazła czas na krótkie spotkanie z dziennikarzami. – Pacjent w centrum uwagi resortu zdrowia, systemu ochrony zdrowia to jest to, co dla mnie jako ministra zdrowia będzie najważniejsze – powiedziała dziennikarzom. Zapowiedziała również, że celem jej działań będzie m.in. likwidacja długu pocovidowego. – Wszystkie moje decyzje, które będą wychodziły z tego ministerstwa, będą służyły pacjentom. Najpierw muszą oczywiście służyć dobrej organizacji pracy lekarzy, pielęgniarek, ratowników i wszystkich zawodów medycznych. Bezpieczeństwo jest słowem-kluczem – podkreśliła.

Zapowiedziała też, że jednym z jej pierwszych działań będzie rozeznanie sytuacji epidemicznej, związanej z COVID-19, jak również możliwości szczepień najnowszą szczepionką przeciw tej chorobie, a także spotkanie z konsultantem krajowym ds. chorób zakaźnych. Zapowiedziała też powołanie zespołu monitorującego na bieżąco sytuację epidemiczną.

Zadeklarowała również, że podczas spotkania z dyrektorem Centrum e-Zdrowia będzie rozmawiać na temat e-rejestracji – jej usprawnienie pozwoliłoby na lepszą organizację pracy lekarzy, łatwiejszą możliwość zapisania się na wizytę do lekarza i jej odwołanie.

Spotkanie z samorządem lekarskim

Już w pierwszym dniu urzędowania minister zdrowia spotkała się z Łukaszem Jankowskim, prezesem NRL. – Liczę na współpracę całego środowiska lekarskiego, bo ochrona zdrowia w Polsce będzie taka, jacy będą nasi lekarze. To od nich przede wszystkim zależy. Ja jestem od tego, żeby jak najbardziej ułatwić im pracę – mówiła minister.

Po spotkaniu Naczelna Rada Lekarska wydała komunikat, że rozmowy dotyczyły najbardziej palących problemów ochrony zdrowia, w tym postulatów ważnych dla lekarzy, takich jak konieczność wprowadzenia w Polsce systemu no-fault oraz uregulowanie kształcenia medycznego poprzez zamknięcie szkół kształcących pomimo negatywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Poruszono też kwestię odbudowy zaufania pracowników medycznych do Ministerstwa Zdrowia. Rozmowy z samorządem lekarskim mają być kontynuowane – m.in. na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, 15 grudnia. – Traktuję to spotkanie jako rozpoczęcie naszej współpracy, cieszę się, że nasze postulaty, w tym dotyczące wprowadzenia realnego no-fault czy kształcenia przyszłych medyków na odpowiednich do tego uczelniach, zostały wysłuchane i to już pierwszego dnia urzędowania nowej Pani Minister. To dobry znak. Sygnał, że ze strony rządzących jest otwartość i zainteresowanie zdrowiem Polaków – powiedział prezes NRL po spotkaniu.

Kim jest nowa minister zdrowia

Izabela Leszczyna jest politykiem, wiceprzewodniczącą PO; z wykształcenia polonistką, absolwentką licznych studiów podyplomowych (m.in. audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych), samorządowcem, wiceministrem finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, od 2007 r posłem na Sejm.

Ochroną zdrowia nigdy się nie zajmowała. Rozumie za to kwestie finansów publicznych, co może być jej atutem, gdyż w ochronie zdrowia finanse odgrywają podstawową rolę: ogromnym problemem są kwestie organizacji ochrony zdrowia, (nieadekwatnych) wycen procedur medycznych, zadłużenia szpitali. Jednym z licznych wyzwań jest kwestia skrócenia kolejek do specjalistów czy tzw. odwrócenie piramidy świadczeń (przeorganizowanie systemu ochrony zdrowia w takim kierunku, by podstawą było leczenie w gabinetach lekarzy POZ oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, a nie w szpitalach). Eksperci podkreślają, że delikatna materia systemu ochrony zdrowia jest trudnym wyzwaniem, zwłaszcza że jest tu wielu interesariuszy często o sprzecznych interesach. Bardzo ważne będzie to, kto obejmie funkcję wiceministrów i najbliższych współpracowników nowej minister zdrowia oraz na ile będą oni korzystać z wypracowywanych przez ekspertów w ostatnich latach postulatów zmian w ochronie zdrowia.

Izabela Leszczyna podkreśla, że oprócz polityki, w którą jest zaangażowana, ważną rolę w jej życiu odgrywa rodzina. – „Najaktywniejszym członkiem rodziny zawsze była Mama, choć sama niewidoma, przez lata pracowała społecznie i wspierała organizację różnych form pomocy dla środowiska niewidomych okręgu częstochowskiego. Dzisiaj jako osiemdziesięcioletnia seniorka jest wielkim autorytetem dla całej naszej rodziny” – pisze na swojej stronie internetowej.

Źródła: NIL, PAP, Polityka Zdrowotna, Rynek Zdrowia, strona internetowa leszczyna.info

