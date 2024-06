Paweł Roszczyk: Adamed od początku stawia na innowacje

Dyrektor Paweł Roszczyk był uczestnikiem debaty na temat rozwoju i potrzeb rynku farmaceutycznego w Polsce, zorganizowanej przez Wprost z okazji publikacji raportu na temat 35 lat rozwoju branży po 1989 roku.

– Adamed bardzo dobrze wpisuje się w 35 lat wolności gospodarczej; powstał 38 lat temu i od tego czasu konsekwentnie się rozwija poprzez reinwestowanie kapitału ze środków własnych. Dziś firma osiągnęła ponad 2 mld przychodów z całej grupy farmaceutycznej. Naszymi wyzwaniami obecnie jest mocniejsze wyjście na rynki zagraniczne od marką Adamed – mówił Paweł Roszczyk.

Produkty generyczne z wartością dodaną i leki innowacyjne

Dyrektor Roszczyk zaznaczył, że Adamed skupia się na produktach z wartością dodaną: ma tu ciekawe produkty kardiologiczne (produkty combo), a także diabetologiczne.

– Poszukujemy takich zmian w produktach, takich ich połączeń, zmian w technologii, żeby wyróżnić się na rynku i dać pacjentowi większy compliance, bezpieczeństwo, lepszą odpowiedź terapeutyczną. Mamy też oczywiście dział zajmujący się rozwojem leków innowacyjnych, i też kilka sukcesów: w ostatnich 3 latach podpisaliśmy umowę komercjalizacyjną produktów, które doszły do fazy przedklinicznej i będą rozwijane we współpracy z partnerami, przy dużym udziale firm, które mają większe doświadczenie w rozwoju produktów farmaceutycznych. Mamy kilka kolejnych projektów, będziemy te prace kontynuować – zapowiedział.

Adamed na rynkach międzynarodowych

Adamed radzi sobie nie tylko na rynku polskim, ale też na rynkach zagranicznych. – Wchodzimy bardzo efektywnie na rynki europejskie, przede wszystkim Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Austrii; chcemy tu jeszcze mocniej się rozwijać. Naszym drugi obszarem rozwoju jest Azja: w 2018 roku kupiliśmy firmę w Wietnamie i na jej bazie budujemy nasze kompetencje w Azji. Dziś jest to firma z jakością GMP w UE; jest też pierwszą firmą, która otrzymała Wietnamie GMP dla High Potent Drug Zone, dzięki czemu jest możliwa produkcja np. leków onkologicznych. Będziemy nadal inwestować w ten obszar. Oczywiście nie chodzi o przenoszenie produkcji do Wietnamu, a o budowę hubu azjatyckiego. Naszą „trzecią nogą” jest Ameryka Południowa, gdzie już mamy kilkanaście kontraktów, będziemy rozwijać działalność w modelach dystrybucyjnych, by marka Adamed była coraz bardziej widoczna – mówił dyrektor Roszczyk.