Jest nowa Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Zastąpiła Krystynę Wechmann

Wyboru nowej Prezes dokonano podczas posiedzenia Rady Fundacji 16 czerwca 2024 roku. Krystyna Wechmann pełniła funkcję Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych od 2017 roku.

Elżbieta Markowska: będziemy dbać o losy pacjentów onkologicznych

Elżbieta Markowska jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki oraz wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Od wielu lat inicjuje kampanie i wydarzenia kierowane do pacjentów onkologicznych, zarówno na poziomie krajowym jak lokalnym. Jej umiejętność zarządzania pracą organizacji pozarządowej we współpracy z administracją publiczną, rządową i samorządową oraz doświadczenie w kontaktach z mediami były wielokrotnie doceniane. Jedno z najważniejszych odznaczeń to Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia.

Powierzając Elżbiecie Markowskiej funkcję prezesa Zarządu Fundacji PKPO podkreślono, że posiadane przez nią umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju Koalicji, wzrostu aktywności i reprezentatywności środowiska chorych onkologicznie. W nadchodzącym okresie oczekiwanego systemowego wprowadzania nowych rozwiązań w ochronie zdrowia, Koalicja wraz z nową prezes chce w jeszcze w większym zakresie, zadbać o interesy chorych onkologicznie, zapewniając pacjentom możliwie jak najskuteczniejsze leczenie, dające szansę na życie w jak najlepszej jego jakości.

O Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO)

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych powstała w 2009 roku jako Fundacja Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Organizacjami założycielskimi Koalicji są: Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową SPBS, Polskie Towarzystwo Stomijne „Pol-Ilko” oraz Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”. Od tego czasu PKPO bardzo aktywnie włącza się we wszelkie zmiany systemowe dotyczące poprawy leczenia chorych onkologicznie w Polsce.

Genezą powstania Koalicji były doświadczenia ostatnich dekad, kiedy system finansowania onkologii w Polsce nie wytrzymał konfrontacji z niebywałym postępem w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych i konieczne było podjęcie przez organizacje pacjentów odpowiedzialnego, partnerskiego dialogu z decydentami na temat zmian w polskiej onkologii.

– Aby podołać wyzwaniom, w tak trudnym czasie, postanowiliśmy stworzyć możliwie najpełniejszą reprezentację organizacji pacjentów onkologicznych jako silnego uczestnika dialogu środowiska z osobami odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną w Polsce. Chcąc mówić jednym głosem w imieniu wszystkich grup pacjentów z nowotworem, zarówno tych dotkniętych najczęściej diagnozowanymi, jaki i najrzadszymi nowotworami, zabiegamy o kompleksową opiekę onkologiczną, wspieramy wszystkie działania mogące zmniejszyć skalę zachorowań i podnieść jakość opieki oraz życia chorych – informuje Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.