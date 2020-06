Czy plastikowa deska do krojenia jest lepsza od drewnianej?

Jeśli szukasz wygody i nie planujesz często używać deski do krojenia, tani, plastikowy materiał prawdopodobnie będzie ci odpowiadać. Ale jeśli chcesz dokonać zakupu na dłużej, drewniana deska jest warta dodatkowych pieniędzy. Będzie trwalsza i nie będziesz musiał się martwić bakteriami dostającymi się do jedzenia. Co na temat desek do krojenia mówią szefowie kuchni?

Zalety drewnianej deski do krojenia

Stephen Parker, szef kuchni w Lot15 w Nowym Jorku, twierdzi, że drewniane deski do krojenia posłużą dłużej, ponieważ są trwalsze niż ich plastikowe odpowiedniki. „Deski drewniane zawierają mniej bakterii niż plastik i mogą zostać naprawione, jeśli ich wierzchnia warstwa się zetrze – mówi. Wadą wytrzymałości desek jest to, że są cięższe. Po użyciu wymagają również dodatkowych minut, ponieważ należy je myć ręcznie, a nie w zmywarce”. Cynthia Chico, szef kuchni i kierownik kuchni w Conrad New York Downtown, podzieliła się tymi samymi sugestiami, zauważając, że drewniane deski, szczególnie te wykonane z grubszego drewna, wymagają więcej konserwacji. „Musisz zainwestować w dobry olej i zadbać o to, aby deska nie miała za dużo wilgoci” – powiedziała Cynthia Chico, dodając, że deska musi zostać dokładnie wytarta po każdym użyciu.

Plusy plastikowej deski do krojenia

„Plastikowe deski do krojenia są świetne, ponieważ są łatwe do mycia i stosunkowo niedrogie w przypadku ich uszkodzenia” – powiedział Stephen Parker. Chico opisuje również deski plastikowe jako „łatwiejsze w utrzymaniu” i zauważa, że ​​można je czyścić w zmywarce do naczyń. Wady: Z powodu naturalnego zużycia, które towarzyszy powtarzającemu się użytkowaniu, plastikowe deski do krojenia ryzykują gromadzenie resztek bakterii, których nie można zmyć w zmywarce do naczyń. Tak więc nawet jeśli plastikowa deska jest tańsza niż drewniana, możesz nie stracić nieco gotówki jeśli będziesz musiał ją częściej wymieniać.

