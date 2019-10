Jak walczyć z zarazkami w domu? Najwięcej wcale nie jest ich w łazience

Jak walczyć z zarazkami w domu? Wiele osób myśli, że najwięcej z nich znajduje się w toalecie, jednak to kuchnia jest najbardziej zagrożonym miejscem. To właśnie w niej wykonujemy bowiem najwięcej bakteriogennych czynności. Zobaczcie, jak zadbać o czyste i zdrowe stanowisko. Obejrzyj materiał wideo:

Jak walczyć z zarazkami w domu?

Gąbkę, której używamy do mycia naczyń, tak naprawdę należy wyrzucić po jednym lub dwóch dniach. Maksymalnie po tygodniu. Raz w tygodniu warto użyć do mycia kuchni środków dezynfekujących. Należy przetrzeć nimi powierzchnię zlewu, kranu oraz ociekacza. Nietypowym rozwiązaniem może okazać się także użycie octu winnego. Kilka kropel pomoże odkamienić ekspres do kawy i czajnik. Szczególną uwagę należy poświecić także usuwaniu starego, zaschniętego tłuszczu z powierzchni różnych sprzętów, w tym garnków i patelni. Z usuwaniem zabrudzeń świetnie radzi sobie także sok z cytryny. Pamiętaj o regularnym, dokładnym czyszczeniu deski do krojenia, szczególnie tej drewnianej. Na jej powierzchni łatwo powstają uszkodzenia, w których rozmnażają się bakterie.

Czytaj także:

Ile bakterii przekazujemy sobie podczas uścisku dłoni? Będziesz zaskoczony