Czy spożywanie surowego ryżu jest dobre dla zdrowia?

Spożywanie surowego lub niedogotowanego ryżu może zwiększyć ryzyko zatrucia pokarmowego. Dzieje się tak, ponieważ ryż może zawierać szkodliwe bakterie, takie jak Bacillus cereus (B. cereus).

Zatrucie pokarmowe od surowego ryżu

Jedno z badań wykazało, że B. cereus była obecna w prawie połowie próbek ryżu handlowego. B. cereus to rodzaj bakterii powszechnie występującej w glebie, która może zanieczyścić surowy ryż. Bakteria ta może tworzyć zarodniki, które mogą pełnić funkcję osłony, umożliwiając B. cereus przetrwanie gotowania. Jednak ta bakteria generalnie nie jest problemem w przypadku świeżo ugotowanego ryżu, ponieważ wysokie temperatury mogą zminimalizować jej wzrost. Zatrucie pokarmowe związane z B. cereus może powodować objawy, takie jak nudności, wymioty, skurcze żołądka lub biegunka w ciągu 15–30 minut od spożycia.

Surowy ryż powoduje problemy żołądkowo-jelitowe

Surowy ryż zawiera kilka związków, które mogą powodować problemy trawienne. Na początek zawiera lektyny, rodzaj białka, które działa jak naturalny środek owadobójczy. Lektyny są czasami określane jako substancje przeciwodżywcze, ponieważ mogą zmniejszać zdolność organizmu do wchłaniania składników odżywczych. Ludzie nie są w stanie trawić lektyn, więc przechodzą one przez przewód pokarmowy w niezmienionej postaci i mogą uszkodzić ścianę jelita. Może to prowadzić do objawów, takich jak biegunka i wymioty. Gdy ryż jest gotowany, większość tych lektyn jest usuwana przez ciepło.

Surowy ryż nie oferuje dodatkowych korzyści zdrowotnych. Jeśli chcesz zdrowszej opcji, spróbuj inne odmiany ryżu, takie jak brązowy, czarny, czerwony lub dziki ryż, które są bardziej pożywne.