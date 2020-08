Dieta, która ma leczyć autyzm. Co mówią o niej lekarze?

Dieta GAPS to ścisła dieta eliminacyjna, która odrzuca:

ziarna

nabiał pasteryzowany

warzywa skrobiowe

rafinowane węglowodany

Dieta jest najczęściej stosowana u dzieci ze schorzeniami, których medycyna głównego nurtu może jeszcze nie w pełni zrozumieć – takie jak autyzm.

Co to jest dieta GAPS?

GAPS to skrót od Gut and Psychology Syndrome. To termin, który wymyśliła dr Natasha Campbell-McBride, która również zaprojektowała dietę GAPS. Jej teoria głosi, że nieszczelne jelita powodują wiele chorób, które wpływają na mózg. Zespół nieszczelnego jelita to termin używany do opisania wzrostu przepuszczalności ściany jelita. Teoria GAPS głosi, że nieszczelne jelita pozwalają chemikaliom i bakteriom z pożywienia i środowiska dostać się do krwi, gdy normalnie by tego nie zrobiły. Gdy te obce substancje dostaną się do krwi, mogą wpływać na funkcjonowanie i rozwój mózgu, powodując „mgłę mózgową” i stany takie jak autyzm.

Fazy diety GAPS

1. Faza wprowadzająca jest najbardziej intensywną częścią diety, ponieważ eliminuje większość pokarmów. Nazywa się to „fazą gojenia się jelit” i może trwać od trzech tygodni do jednego roku, w zależności od objawów. Jest podzielona na 6 etapów. W fazie wstępnej dieta wymaga powolnego wprowadzania pokarmów, zaczynając od małych ilości i stopniowo zwiększając. Faza wprowadzenia to najbardziej restrykcyjna faza diety. Działa do 1 roku i usuwa z diety wszystkie węglowodany skrobiowe. Zamiast tego będziesz jadł głównie buliony, gulasze i pokarmy probiotyczne.

2. Faza podtrzymująca. Pełna dieta GAPS jest uważana za fazę podtrzymującą diety i trwa od 1,5 do 2 lat. Oparta jest na tłuszczach zwierzęcych, mięsie, rybach, jajach i warzywach. Obejmuje również żywność probiotyczną. Na tym etapie diety należy unikać wszelkich innych pokarmów, zwłaszcza rafinowanych węglowodanów, konserwantów i sztucznych barwników. Osoby przestrzegające diety mogą również spożywać umiarkowane ilości orzechów i wypieków według receptury GAPS z mąki orzechowej.

3. Faza ponownego wprowadzenia. Podobnie jak w przypadku innych etapów tej diety, ostatni etap może być również długim procesem, ponieważ powoli wprowadzasz pokarmy przez kilka miesięcy. Dieta sugeruje wprowadzanie każdego pokarmu indywidualnie w niewielkiej ilości. Jeśli nie zauważysz żadnych problemów trawiennych w ciągu 2–3 dni, możesz stopniowo zwiększać porcje. Zaleca się, aby nadal unikać pokarmów bogatych w rafinowane węglowodany.

Kontrowersje związane z dietą GAPS:

Jak dotąd żadne badania naukowe nie analizowały wpływu protokołu GAPS na autyzm lub żadne inne schorzenie, które ma leczyć dieta.

Dieta GAPS to wyjątkowo restrykcyjna dieta, która może narazić cię na niedożywienie.

Niektórzy krytycy wyrazili obawę, że spożywanie dużych ilości bulionu kostnego może zwiększyć spożycie ołowiu, który jest toksyczny w dużych dawkach.

