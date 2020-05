Badanie opublikowane w Journal of Child Psychology and Psychiatry, wyjaśnia, że ​​cechy autystyczne w dzieciństwie poprzedzają zachowania charakterystyczne dla zaburzeń odżywiania, a zatem mogą być czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania.

Dr Francesca Solmi (psychiatria UCL) powiedziała: „Odkryliśmy, że małe dzieci z cechami autyzmu w wieku siedmiu lat częściej niż ich rówieśnicy mogą rozwinąć objawy zaburzeń odżywiania w okresie dojrzewania. Większość innych badań przyglądała się migawkom w czasie, a nie śledzeniu ludzi przez wiele lat, więc nie było jasne, czy autyzm zwiększa ryzyko zaburzeń odżywiania, czy też objawy zaburzeń odżywiania mogą czasami przypominać cechy autystyczne”.

W badaniu wzięło udział 5 381 nastolatków, którzy od urodzenia biorą udział w badaniach w ramach badania kohortowego University of Bristol's Children of the 90s. Badacze zastanawiali się, czy mają autystyczne cechy społeczne w wieku 7, 11, 14 i 16 lat, czy nieuporządkowane jedzenie (post, oczyszczanie, przedłużona dieta lub objadanie się) w wieku 14 lat.

Dzieci z autyzmem są bardziej narażone na zaburzenia odżywiania

Badacze zbadali zgłaszane przez matkę cechy autystyczne, a nie diagnozę autyzmu, co oznacza, że ​​wyniki badań obejmą dzieci, które niekoniecznie mają autyzm, ale także dzieci z autyzmem, które mogły nie zostać zdiagnozowane.

W grupie badanej 11,2% dziewcząt zgłosiło co najmniej jedno zaburzenie zachowania żywieniowego w poprzednim roku (7,3% doświadcza ich co miesiąc, a 3,9% co tydzień), w porównaniu do 3,6% chłopców (2,3% co miesiąc i 1,3% co tydzień).

Młodzież z zaburzeniami odżywiania wykazywała wyższy poziom cech autystycznych w wieku siedmiu lat, co sugeruje, że cechy autystyczne występowały przed zaburzeniami odżywiania się (ponieważ zaburzenia odżywiania występują bardzo rzadko w wieku siedmiu lat), a zatem mogą stanowić czynnik ryzyka zaburzeń odżywiania. Dzieci, które wykazywały wyższe cechy autystyczne w wieku 7 lat, były o 24% bardziej narażone na cotygodniowe zaburzenia zaburzeń jedzenia w wieku 14 lat. Dalsze analizy potwierdziły, że zaburzenia jedzenia w wieku 14 lat nie wydają się zwiększać cech autyzmu w wieku 16 lat.

Chociaż w badaniu nie zbadano przyczyn tego związku, badacze zwracają uwagę, że dzieci z autyzmem mogą mieć trudności z komunikacją społeczną i nawiązywaniem przyjaźni, co może przyczynić się do wzrostu wskaźników depresji i lęku w młodym wieku. Nieuporządkowane jedzenie może wynikać z dysfunkcyjnych metod radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.

