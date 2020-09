Czy kawa naprawdę hamuje wzrost? Zagadka wreszcie wyjaśniona

Dorośli mogą bezpiecznie spożywać do 400 mg kofeiny dziennie. To odpowiednik 240 ml kawy. Jednak zalecenia są inne dla różnych grup, w tym dzieci i kobiet w ciąży, które są znacznie bardziej wrażliwe na działanie kofeiny. Ponadto zalecenia te odnoszą się do kofeiny ze wszystkich źródeł – nie samej kawy. Kofeina jest również obecna w herbacie, napojach gazowanych, napojach energetycznych i czekoladzie.

Czy picie kawy hamuje wzrost organizmu?

Przez pewien czas dorastające nastolatki były ostrzegane, że picie kawy zahamuje ich rozwój. Jednak nie ma naukowych dowodów na to, że picie kawy ma jakikolwiek wpływ na wzrost.

W badaniu obejmującym 81 kobiet w wieku 12-18 lat, które trwało przez sześć lat nie stwierdzono różnicy w zdrowiu kości między tymi, którzy spożywali dużo kofeiny, a osobami o najniższym spożyciu. Wcześniejsze badania sugerowały za to związek między spożyciem kofeiny a zmniejszonym wchłanianiem wapnia, który jest niezbędny dla wytrzymałości i zdrowia kości. Dlatego ostrzeżenie przed piciem kawy wynikało ze strachu, że mogłoby to uniemożliwić pełny rozwój kości.

Jednak zmniejszenie wchłaniania wapnia związane ze spożyciem kofeiny jest tak małe, że można je zrównoważyć, dodając 1-2 łyżki mleka do każdej filiżanki (180 ml) wypijanej kawy. Prawdopodobnie dlatego picie kawy nie jest związane z zahamowaniem wzrostu.

