Czy jedzenie kurzych łapek jest bezpieczne dla zdrowia? W wielu krajach jest to przekąska

Kurze łapki są chwalone za ich walory zdrowotne, które są głównie przypisywane wysokiej zawartości kolagenu. Jednak są one również regularnie smażone w głębokim tłuszczu i podawane z sosami, co budzi wątpliwości, czy są korzystne dla zdrowia.

Kurze łapki - wartości odżywcze

Porcja 2 nóżek kurczaka (70 gramów) zapewnia:

Kalorie: 150

Białko: 14 gramów

Tłuszcz: 10 gramów

Węglowodany: 0,14 grama

Wapń: 5% dziennej wartości (DV)

Fosfor: 5% DV

Witamina A: 2% DV

Folian (witamina B9): 15% DV

Kolagen stanowi około 70% ich całkowitej zawartości białka kurzych łapek. Jest to białko strukturalne, które zapewnia kształt, siłę i odporność skóry, ścięgien, mięśni, kości i więzadeł. Łapki kurczaka są również dobrym źródłem kwasu foliowego (witamina B9), który wspomaga syntezę DNA i pomaga zapobiegać nieprawidłowościom podczas porodu. Tłusta skóra jest zwykle usuwana do gotowania. Jednak nóżki kurczaka są często smażone w głębokim tłuszczu lub podawane z sosem, co może znacznie zwiększyć zawartość węglowodanów, tłuszczu i kalorii.

Korzyści zdrowotne kurzych łapek

Kurze łapki mogą:

poprawić zdrowie i wygląd skóry



pomóc zmniejszyć ból stawów



pomóc w zapobieganiu utracie kości



wspomagać kontrolę poziomu cukru we krwi

wspomagać zdrowie serca

Niebezpieczeństwo jedzenia kurzych łapek

Wszelkie potencjalne korzyści kurzych łapek może negować podawanie ich w głębokim tłuszczu. Potrawy smażone w głębokim tłuszczu są bogate w kwasy tłuszczowe trans (TFA), niezdrowy, nienasycony tłuszcz, o którym wiadomo, że jest szkodliwy dla zdrowia serca. Ponadto kurze łapki składają się z wielu małych kości, które stwarzają ryzyko zadławienia się zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

