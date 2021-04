Witamina C – co musisz o niej wiedzieć?

O tym, jak ważna jest odporność, przekonaliśmy się za sprawą pandemii koronawirusa. Wspieranie odporności należy do najważniejszych działań profilaktycznych, poza noszeniem masek, dystansem fizycznym i dezynfekcją. Jedną z witamin, która odgrywa największą rolę w utrzymywaniu odporności jest oczywiście witamina C. Co warto o niej wiedzieć?

Rola witaminy C w organizmie

Jak wyjaśnia Megan Meyer z Międzynarodowej Rady Informacji o Żywności „witamina C działa jak silny przeciwutleniacz. Odgrywa ważną rolę w układzie nerwowym, metabolizmie i odporności”. Dodatkowo pomaga we wchłanianiu mikroelementów, zwłaszcza żelaza. Zalecane spożycie (RDA) witaminy C wynosi 75 miligramów dziennie dla dorosłych kobiet i 90 miligramów dziennie dla dorosłych mężczyzn. RDA jest również zwiększane, jeśli jesteś w ciąży i / lub karmisz piersią.

Skąd czerpać witaminę C?

Duże ilości witaminy C można znaleźć w warzywach (takich jak brokuły, brukselka, kapusta, kalafior, ziemniaki, szpinak i pomidory), owocach cytrusowych i soku cytrusowym, truskawkach i soku pomidorowym. Jest mało prawdopodobne, że zbyt duża ilość witaminy C zaszkodzi organizmowi. „Ponieważ witamina C jest rozpuszczalna w wodzie, ma niską toksyczność i nie wiąże się z niepożądanymi skutkami przy dużych dawkach” – mówi Meyer. Jedynie długotrwałe przyjmowanie witaminy C powyżej zalecanej ilości może zwiększać ryzyko niekorzystnych efektów dla zdrowia.

Witamina C – niedobór

Chwilowy niedobór witaminy C nie jest zbyt uciążliwy i bardzo łatwo sobie z nim poradzić. Dużo gorzej, gdy niedobór ma charakter długotrwały – wówczas występują bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Objawy, które powinny zaniepokoić to m.in.:

łatwość powstawania siniaków,

obrzęk, stany zapalne i krwawienie dziąseł,

powolne gojenie się ran i krwawienie z nosa,

suche i rozdwojone włosy,

obrzęki i ból stawów,

suche, czerwone plamy na skórze,

szorstka i łuszcząca się skóra,

osłabienie układu odpornościowego.

Środki ostrożności

Jeśli zażywasz określone leki, musisz zachować szczególną ostrożność stosując suplementy witaminy C. „Suplementy witaminy C mogą wchodzić w interakcje z kilkoma rodzajami leków, takimi jak statyny, chemioterapia i radioterapia” – dodaje Megan Meyer. „Bez względu na historię choroby i dawki, każdy powinien skonsultować się ze swoim lekarzem przed przyjęciem suplementów witaminy C”.

