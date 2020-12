Zostało ci sporo jedzenia po świętach? Zobacz, czego nie można trzymać w lodówce

Przeciwwskazania do przechowywania w lodówce dotyczą niektórych popularnych owoców i warzyw, które nie lubią się z niską temperaturą. To na przykład pomidory, cebula lub ziemniaki. W formie przetworzonej, jako składnik dania, najczęściej mogą być chłodzone przez kilka dni. Ponadto bezwzględnie w lodówce powinny stać produkty takie jak nabiał, mięso czy otwarte konserwy.

Czego nie trzymać w lodówce?

Pomidory

Pomidory lubią ciepłe i słoneczne miejsca. Włożenie pomidorów do lodówki uniemożliwi im dojrzewanie i zabije ich smak. Dodatkowo przechowywanie w lodówce zmienia ich strukturę chemiczną i zmniejsza ilość związków lotnych, co wpływa na smak pomidorów. Po wyjęciu z lodówki mogą być miękkie, a nawet nie nadawać się do spożycia. Dotyczy to zarówno pomidorów koktajlowych jak i większych.

Pieczywo

Zasadniczo niska temperatura powoduje, że skrobia krystalizuje znacznie szybciej niż w temperaturze pokojowej, przyspieszając proces czerstwienia. Wyjątkiem jest zamrażanie pieczywa, ponieważ po odmrożeniu chleb normalnie nadaje się do spożycia. Jeszcze lepiej radzą sobie z tym bułki – klasyczna kajzerka zachowuje swój miękki i puszysty środek po wyjęciu z zamrażarki. Jeśli zostawiasz chleb w temperaturze pokojowej pamiętaj, by czymś go owinąć lub włożyć do chlebaka.

Banany

Banany są owocami tropikalnymi i nie mają naturalnej ochrony przed zimnem w ścianach komórkowych. Przez niskie temperatury enzymy trawienne owoców wyciekają z komórek i skórka banana staje się całkowicie czarna. Co prawda chłodzenie dojrzałych bananów pomoże im zachować dojrzałość przez kilka dni, ale jeśli włożysz do lodówki jeszcze zielone, mogą już wcale nie dojrzeć. Najlepiej trzymać je na parapecie lub w domowej spiżarni.

Ziemniaki

Nasze babcie najczęściej przechowywały ziemniaki w chłodnych, zaciemnionych piwniczkach. I bardzo słusznie, ponieważ ziemniaki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Dobrze jest włożyć je do papierowej torby lub worka, aby nie zawilgotniały. Przechowywanie ziemniaków w lodówce może zmienić skrobię ziemniaczaną w cukier, co wpłynie na ich konsystencję i spowoduje słodki smak po ugotowaniu.

Cebule

Cebula powinna trafiać do lodówki tylko wtedy, gdy jest kupowana w postaci obranej lub wstępnie pokrojonej. Pokrojone cebule można przechowywać w zamkniętym pojemniku do siedmiu dni. Jeśli cebula jest nieobrana, potrzebuje chłodnego, suchego miejsca z dobrą wentylacją, tak samo jak ziemniaki.

