Nasze babce potrafiły uniknąć marnowania jedzenia i wyrzucania produktów, które po odpowiednim przetworzeniu są nie tylko zdatne do jedzenia, ale także bardzo smaczne. W taki sposób powstały tradycyjne sałatki z zielonych pomidorów w zalewie octowej. Okazuje się jednak, że coraz częściej natrafimy na informację o wyjątkowej szkodliwości takich przetworów. Jaka jest prawda?

Czy można jeść zielone pomidory?

W zielonych, czyli niedojrzałych pomidorach znajdują się solanina oraz tomatyna. Związki te wpływają niekorzystnie na stan naszego zdrowia, doprowadzając do poważnych zatruć. Wraz z procesem dojrzewania pomidorów zawartość tomatyny stopniowo się zmniejsza, więc dojrzałe warzywa praktycznie nie zawierają tego związku. Solanina pozostaje jednak obecna w zielonych częściach rośliny np. łodyżkach i liściach pomidorów, dlatego nie nadają się one do spożycia przez ludzi oraz większość zwierząt. W związku z powyższym, jedzenie zielonych pomidorów na surowo oraz częściowo dojrzałych warzyw jest niebezpieczne dla zdrowia. Niewielka ilość tomatyny i solaniny może doprowadzić do problemów jelitowych, jednak częste sięganie po niedojrzałe warzywa bez ich uprzedniego przetworzenia, jest poważnym zagrożeniem i może doprowadzić np. do zaburzeń neurologicznych, a w niektórych przypadkach do śmierci. Śmierć z powodu zatrucia solaniną oraz tomatyną zdarza się niezwykle rzadko; aby związki te doprowadziły do zgonu, muszą przez długi czas kumulować się w organizmie, jednak niewielkie ilości solaniny i tomatyny są szczególnie niebezpieczne dla osób z różnymi schorzeniami przewlekłymi, a także dzieci, które nie ukończyły 10. roku życia.

Czy zielone pomidory są trujące?

Powszechnie uważa się, że poddane procesowi gotowania, kiszenia lub zalane zalewą octową zielone pomidory nie są szkodliwe. Zdaniem dietetyków faktycznie tak jest, jednak nie oznacza to, że możemy po nie sięgać bez żadnych ograniczeń. Spożywane w nadmiarze mogą szkodzić i warto zawsze o tym pamiętać.

Sałatki z zielonych pomidorów to nie tylko domowe przetwory, ale także produkty dostępne w każdym sklepie spożywczym. Na rynek mogą trafić tylko produkty, które są bezpieczne dla zdrowia i zostały poddane odpowiednim badaniom, o czym świadczy dość częste wycofywanie ze sprzedaży partii potencjalnie niebezpiecznych produktów spożywczych. Jeżeli możemy kupić sałatki z zielonymi pomidorami w sklepie, to na pewno nie są one śmiertelnie groźną trucizną.

Co warto wiedzieć o sałatkach z zielonych pomidorów?

Sałatki z zielonych pomidorów mają niską wartość odżywczą. Nadrabiają za to wyjątkowym smakiem, który związany jest m.in. z dużą zawartością tomatyny. Proces gotowania oraz kiszenia nie powoduje całkowitego usunięcia tomatyny z pomidorów, więc spożywane przez nas przetwory nadal zawierają ten związek. Zielone pomidory pasteryzowane w zalewie, gotowane, obtoczone w jajku oraz tartej bułce i usmażone, a także dodane na surowo do sałatki mogą powodować m.in. problemy trawienne i bóle brzucha. Co ciekawe, na rynku dostępne są także całkowicie zdrowe zielone pomidory. Są w pełni dojrzałe, choć mają zielony kolor. Nowe odmiany pomidorów są smaczne i zdrowe, więc mogą być podawane nawet małym dzieciom.

Kto nie powinien jeść zielonych pomidorów?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, zielone pomidory nie powinny być podawane dzieciom, które nie ukończyły 10 lat. Ma to związek z ich ciężkostrawnością i sporym ryzykiem wystąpienia problemów żołądkowych. Wprawdzie niegdyś tego typu sałatki były podawane bez żadnych ograniczeń wiekowych i nie powodowały żadnych problemów, jednak lepiej zachować ostrożność. Po zielone pomidory nie powinny sięgać przede wszystkim kobiety ciężarne i karmiące piersią, osoby chore na serce i nadciśnienie tętnicze, osoby, których układ pokarmowy nie funkcjonuje prawidłowo, a także osoby chorujące na reumatoidalne zapalenie stawów i dnę moczanową. Zielone pomidory nie powinny znaleźć się także w diecie alergików.

