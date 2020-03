Koronawirus. GIS wydał nowy komunikat. Odradza podróże na tereny kolejnych europejskich państw

GIS nadal nie zaleca podróżowania do Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii. Do tej listy doszły niektóre regiony we Francji i Niemczech. Wydano również zalecenia dla osób, które przebywają na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii.

„Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii”. – czytamy w opublikowanym komunikacie. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca też zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich wszystkim osobom przebywającym na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii. Koronawirus – bilans ofiar i zakażeń Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie wynosi już to już ponad 102 tysięce przypadków. Łączna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 3,4 tysiąca osób. Walkę z wirusem wygrało z kolei 57 624 osób. Najwięcej przypadków choroby odnotowano w Chinach (80 651 zakażonych, 3 070 ofiar śmiertelnych), Korei Południowej (6 767 zakażonych, 44 ofiary śmiertelne) Iranie (4 747 zakażonych, 124 ofiary śmiertelne) i Włoszech (4 636 zakażonych 197 ofiar śmiertelnych). Czytaj także:

