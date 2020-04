Hiszpania. Kilkaset osób przerwało kwarantannę. Chcieli wziąć udział w lokalnym festynie

Wprawdzie władze samorządowe hiszpańskiej gminy już kilka tygodni wcześniej informowały o odwołaniu festynu, ale część mieszkańców hiszpańskiej miejscowości zorganizowała się samodzielnie, aby tradycji stało się zadość. Większość uczestników zabawy pojawiła się na ulicach Beas de Segura bez masek, co widać na filmach krążących w internecie i ukazujących spontaniczny festyn na ulicach hiszpańskiej miejscowości.

Na nagraniach widać, jak część mieszkańców tańczy w takt wydobywającej się z furgonetki muzyki. Auto ozdobiono, jak nakazuje lokalna tradycja, dużych rozmiarów postaciami z dziecięcych kreskówek. W tym roku na samochodzie prowadzącym świąteczny korowód umieszczono wizerunek Świnki Peppy oraz bohaterów “Psiego patrolu”.

Telewizja Record Europa odnotowała, że na reakcję lokalnych władz wobec zabawy przerywającej kwarantannę nie trzeba było długo czekać. Lokalni urzędnicy potępili wyjście z domów mieszkańców gminy, chwaląc równocześnie za obywatelską postawę tych, którzy nie dali się skusić skocznej muzyce.

Hiszpania walczy z pandemią

Hiszpania jest jednym państw świata o największej liczbie zgonów oraz infekcji wskutek koronawirusa. Dotychczas zachorowało 135 tys., wyzdrowiało ponad 40 tysięcy. Odnotowano również ponad 13 tys. zgonów związanych z COVID-19. W ramach obowiązującego w Hiszpanii stanu zagrożenia epidemicznego z domów mogą wychodzić tylko pracownicy instytucji i firm, których działalność jest niezbędna dla funkcjonowania państwa, a także osoby udające się do sklepu, apteki lub banku. Pomimo kar sięgających do 600 euro do piątku w Hiszpanii za złamanie kwarantanny wystawiono już ponad 270 tys. mandatów. Za lekceważenie stanu zagrożenia zatrzymano dodatkowo ponad 2300 osób.

Marcin Zatyka

