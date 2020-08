Szef WHO przewiduje, za ile lat skończy się pandemia koronawirusa

Przemawiając w Genewie, Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że przezwyciężenie hiszpańskiej grypy z 1918 roku zajęło dwa lata. Dodał jednak, że obecne postępy technologiczne mogą umożliwić światu powstrzymanie wirusa „w krótszym czasie”. „Oczywiście przy większej łączności wirus ma większe szanse na rozprzestrzenianie się” – powiedział.

Technologia pokona koronawirusa

„Jednocześnie mamy również technologię, która to powstrzyma, i wiedzę, aby to powstrzymać” – zauważył, podkreślając wagę „jedności narodowej, globalnej solidarności”. Grypa 1918 roku zabiła co najmniej 50 milionów ludzi. Do tej pory koronawirus zabił 800 000 osób. Zanotowano prawie 23 miliony infekcji, ale uważa się, że liczba osób, które faktycznie miały wirusa, jest znacznie wyższa z powodu nieodpowiednich testów i bezobjawowych przypadków.

Profesor Sir Mark Walport, członek brytyjskiej naukowej grupy doradczej ds. sytuacji kryzysowych powiedział w sobotę, że COVID-19 „będzie z nami na zawsze w takiej czy innej formie”. Ekspert porównał koronawirsa do grypy, która wymaga szczepień w regularnych odstępach czasu.

