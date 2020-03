Koronawirus – nowe zasady kwarantanny. Kontrole policji, przewidziane kary

– Wypracowaliśmy mechanizm objęcia opieką osób, które są objęte kwarantanną. Do drzwi każdej osoby objętej kwarantanną zapuka policja, zapyta, czy wszystko w porządku, cy czegoś nie trzeba, ale też potwierdzi, czy osoba objęta kwarantanną jest tam, gdzie powinna być – wskazał Szumowski. Zaapelował o poważne podejście do kwarantanny. – To nie jest czas wolny, gdy możemy iść do sklepu, wyjść z psem na spacer, czy po bułki. To czas, gdy musimy być w domu, tam, gdzie powinniśmy przebywać – wskazał Łukasz Szumowski. Dodał, że wcześniej kwestie związane z kwarantanną nadzorował telefonicznie sanepid, teraz działania wspomoże policja. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 tysięcy złotych.

Policjanci będą umundurowani

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk podał, że w ostatnich dniach policjanci musieli interweniować w przypadku osób, które oddalały się ze szpitali bądź kwarantanny. – Założenie jest takie, że nie będzie kontaktu bezpośredniego między policjantem i osobą objętą kwarantanną. Nie będziemy wymagać pokazania dowodu osobistego. Sprawdzenie rozpocznie się od kontaktu telefonicznego po przyjeździe policji na miejsce, następnie będzie sprawdzenie bezpośrednie, czy ta osoba tam jest – tłumaczył Szymczyk. Zapewnił, że na kontrole będą wysyłani policjanci umundurowani, aby uniknąć oszustów.

Zasady kwarantanny w Polsce w związku epidemią koronawirusa

Na kogo jest nakładana kwarantanna?

Na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Przez kogo jest nakładana?

Przez państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jako decyzja administracyjna.

Na jaki czas jest nakładana kwarantanna?

Na 14 dni licząc od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Czego nie robić podczas kwarantanny?

Nie opuszczaj miejsca kwarantanny,



Nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe - zakochaj bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 metra.



Co robić podczas kwarantanny?

Udzielaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji na temat stanu zdrowia,



W razie pogorszenia się stanu zdrowia natychmiast poinformuj przez telefon Państwową Inspekcję Sanitarną i zgłoś się do oddziału zakaźnego,



Zachowaj zasady higieny: często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust, myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie, podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.



