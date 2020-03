Druga śmiertelna ofiara koronawirusa w Polsce

Informację o śmierci 73-latka przekazało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Resort podał, że jego stan był ciężki. Mężczyzna miał też choroby współistniejące.

Mężczyzna był hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego. Trafił do szpitala w ubiegły piątek. Rzeczniczka szpitala Urszula Małecka podała, że pacjent trafił do szpitala z zapaleniem płuc i niewydolnością oddechową. Wiadomo, że 73-latek zaraził się koronawirusem poprzez kontakt z inną osobą z rodzina, która przyjechała do Polski z wizytą z USA.

