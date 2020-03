Dworczyk: Dziś dwa pierwsze loty czarterowe z Londynu

– 12 tys. osób zgłosiło przez stronę LOT-u chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty wylatują dzisiaj. Dziś będą zrealizowane dwa pierwsze czartery z Londynu – poinformował szef KPRM. Podał, że wszystkie informacje na temat ruchu na poszczególnych przejściach granicznych będą publikowane na stronie internetowej Straży Granicznej.

W związku z tym, że do kraju wraca tysiące Polaków, Dworczyk wyjaśnił, że nastąpi znaczący wzrost osób poddanych kwarantannie. – Liczba takich osób może wynieść nawet 100 tys. – ocenił. – Wszystkie osoby, które do wczoraj były objęte kwarantanną, zostały poddane testom. Może to spowodować przyrost osób zakażonych. Mogę zapewnić, że testy mamy zabezpieczone w ilości wystarczającej – dodał przy tym.

Według sobotniego dziennego raportu Ministerstwa Zdrowia 526 osób w Polsce jest hospitalizowanych, 4413 jest objętych kwarantanną, a 20340 nadzorem epidemiologicznym.

