Ministerstwo Zdrowia: Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce

„Mamy 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych” - poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. Potwierdzone przypadki dotyczą: 3 osób z woj. opolskiego, 2 osób z woj. lubelskiego oraz po 1 osobie z woj. podlaskiego i podkarpackiego. W sumie liczba osób zakażonych w Polsce koronawirusem wzrosła do 634, siedmiu pacjentów zmarło.

O szybkości rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na terenie Polski mówił Łukasz Szumowski na konferencji prasowej w piątek 20 marca. – Będziemy mieli w najbliższych dniach tysiąc, dwa tysiące chorych. W ciągu kilkunastu dni to może być dziesięć tysięcy. Mówienie o efektach, kiedy to się skończy, jest tak naprawdę nieupoważnione i to całkowite gdybanie. Przygotowujemy się na te wysokie liczby. Na to, co nas czeka w najbliższych dniach, w najbliższym tygodniu, dwóch, kiedy tych pacjentów będzie bardzo, bardzo dużo. W dalszej perspektywie będziemy oceniali, jak epidemia wygląda w Polsce, jak na świecie – wskazał Łukasz Szumowski.

