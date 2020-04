To nic, że nie masz maseczki ochronnej. Wyjaśniamy, co oznacza obowiązek zasłaniania twarzy

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister Szumowski podkreślał, że to dotychczasowe obostrzenia spowodowały, że w Polsce do tej pory na COVID-19 zachorowało „jedynie” 5300 osób, a nie 20, 30 czy nawet 40 tys. Podkreślał, że sytuacja w naszym kraju mogła wyglądać jak we Włoszech czy Hiszpanii. Po tym wprowadzeniu zapowiedział przyjęcie nowego środka bezpieczeństwa.

Od czwartku 16 kwietnia każda osoba wychodząca z domu będzie musiała zasłaniać swoją twarz. – Będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami – tłumaczył szef resortu zdrowia. Na Twitterze Ministerstwa Zdrowia pojawiło się wyliczenie sytuacji, w których należy mieć zasłoniętą twarz. „Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy” – czytamy.

Czy oznacza to, że trzeba koniecznie zaopatrzyć się w specjalistyczne maseczki ochronne? Nic z tych rzeczy. Jak wyjaśniał minister, kluczowy jest fakt zasłaniania twarzy, a nie sposób, w jaki będziemy to robić. – Nie mówimy, że musi być to maseczka: może być to chustka, może być to szalik. Konkretne regulacje przedstawimy po świętach – precyzował minister dopytywany przez dziennikarzy. – Istotą jest zasłonienie ust i nosa. Mogą służyć do tego środki, które sami przygotujemy, ale też cały przemysł polski, który został przestawiony na szycie tych masek – dodawał.

