Masz odpowiednią wagę? Tobie też może przydać się ograniczenie kalorii

300 kalorii mniej dziennie może pomóc w ochronie układu sercowo-naczyniowego. Wynika tak z badania, które trwało 2 lata i obejmowało 218 osób w wieku 21-50 lat niecierpiących na otyłość. Autorem badania jest dr William E. Kraus – kardiolog i profesor medycyny na Duke University w Durham.

Mniej kalorii – więcej zdrowia?

Dr Kraus i jego współpracownicy wyjaśnili, że niektóre markery chorób kardiometabolicznych – takie, jak cholesterol, ciśnienie krwi i poziom cukru – mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a co za tym idzie, także zgonu z przyczyn kłopotów sercowo-naczyniowych, nawet jeśli poziom danego czynnika mieści się w normie.

Z drugiej strony liczne badania sugerują, że ograniczenie kalorii przynosi korzyści zarówno dla zdrowia człowieka, jak i przyczynia się do zwiększenia długości życia. Czy jednak korzyści te wynikają z utraty wagi? Naukowcy rozpoczęli nowe badania poprzez postawienie hipotezy, że nie liczy się wyłącznie utrata masy ciała, ale także inny, bardziej złożony mechanizm molekularny, który przekłada się na korzyści dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego wynikające z ograniczenia kalorii. Postanowili więc zweryfikować tę hipotezę, a następnie opublikowali swoje odkrycia w czasopiśmie „The Lancet Diabetes & Endocrinology”.

Przebieg badań

Wskaźnik masy ciała (BMI) u wszystkich uczestników badania mieścił się między 22 a 27,9. Na początek naukowcy losowo podzielili badanych na dwie grupy: pierwsza zmniejszyła liczbę przyjmowanych kalorii o 25 procent, a druga zachowała swoje nawyki w tej sferze.

Członkowie pierwszej grupy jedli trzy posiłki dziennie i mogli wybierać spośród sześciu różnych planów żywieniowych. Uczestniczyli także w grupowych i indywidualnych sesjach motywacyjnych przez 6 pierwszych miesięcy badania. Rozpoczęło się ono w maju 2007 r. i trwało do lutego 2010 r.

Nie wszyscy uczestnicy z pierwszej grupy zdołali utrzymać liczbę kalorii na obniżonym poziomie (ok. 25 procent), ale mimo to ich dzienna dawka kalorii faktycznie zmniejszyła się – prawie o 12 procent. Ci uczestnicy badania utracili 10 procent wagi i utrzymali ją na tym poziomie. 71 procent ubytku stanowił tłuszcz. Ograniczenie kalorii spowodowało znaczne korzyści w przypadku ryzyka chorób kardiometabolicznych.

Jak podali naukowcy, ograniczenie kalorii spowodowało trwałe i znaczące zmniejszenie wszystkich monitorowanych czynników ryzyka chorób kardiometabolicznych. Obejmowało to zmiany w poziomie cholesterolu oraz skurczowym i rozkurczowym ciśnieniu krwi. Ponadto przyczyniło się do poprawy poziomu białka C-reaktywnego, czyli markera stanu zapalnego, który naukowcy powiązali z chorobami serca, nowotworami i osłabieniem funkcji poznawczych. Poprawiła się również wrażliwość na insulinę i markery zespołu metabolicznego. Pokazuje to, że nawet niezbyt poważna zmiana może zmniejszyć ryzyko cukrzycy i chorób układu krążenia.

Zgodnie z wypowiedzią dra Krausa było to pierwsze długoterminowe badanie mające na celu zbadanie korzyści wynikających z ograniczenia kalorii w ludzkiej diecie. Naukowcy zapowiedzieli, że będą kontynuować badania w tym kierunku.

