Kurkumina przyprawą życia? Nowe doniesienia badaczy

Badacze od dawna poszukiwali naukowych dowodów na to, że kurkumina może skutecznie leczyć raka, choroby serca, chorobę Alzheimera i wiele innych przewlekłych chorób. Jednak na drodze do tej teorii stały trudności we wchłanianiu jej przez organizm.

Badania nad kurkuminą

Teraz naukowcy z University of South Australia (UniSA), McMaster University w Kanadzie i Texas A&M University wykazali, że kurkumina może być skutecznie dostarczana do komórek ludzkich poprzez małe nanocząsteczki. Sanjay Garg, profesor nauk farmaceutycznych na UniSA, i jego kolega, dr Ankit Parikh, są częścią międzynarodowego zespołu, który opracował nowy nanopreparat. Zmienia on zachowanie kurkuminy, zwiększając jej wchłanianie o 117 procent.

Naukowcy wykazali w eksperymentach na zwierzętach, że nanocząstki zawierające kurkuminę nie tylko zapobiegają pogorszeniu funkcji poznawczych, ale także odwracają ich uszkodzenia. To odkrycie toruje drogę do badań klinicznych nad chorobą Alzheimera. Współautor badań, profesor Xin-Fu Zhou, neurolog z UniSA, twierdzi, że nowy preparat oferuje potencjalne rozwiązanie dla choroby Alzheimera.

„Kurkumina jest związkiem, który tłumi stres oksydacyjny i stany zapalne, które są kluczowymi czynnikami patologicznymi w chorobie Alzheimera. Pomaga także usuwać blaszki amyloidowe, małe fragmenty białka zbrylające się w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera” – powiedział prof. Zhou.

Czy kurkumina wyleczy wirus opryszczki?

Ta sama metoda jest obecnie testowana, aby wykazać, że kurkumina może również zapobiegać rozprzestrzenianiu się opryszczki narządów płciowych (HSV-2). Prof. Garg z UniSA stwierdził, że w leczeniu opryszczki potrzebna jest forma taka forma kurkuminy, która lepiej się wchłania – dlatego należy ją zamknąć w postaci nanocząsteczek.

„Kurkumina może zatrzymać wirusa opryszczki narządów płciowych, pomaga zmniejszyć stan zapalny i czyni go mniej podatnym na HIV i inne choroby przenoszone drogą płciową” – powiedział prof. Garg z UniSA.

Kobiety są biologicznie bardziej podatne na opryszczkę narządów płciowych, ponieważ infekcje bakteryjne i wirusowe w żeńskich narządach płciowych (FGT) osłabiają barierę śluzówkową. Kurkumina może jednak zminimalizować zapalenie narządów płciowych i kontrolować zakażenie HSV-2, co pomogłoby w zapobieganiu zakażeniu HIV u kobiet.

Odkrycia te opublikowano w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences.

Czytaj także:

Kurkuma – właściwości i zastosowanie w łagodzeniu objawów boreliozy