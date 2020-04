10 rzeczy, które irytują pracowników sklepu spożywczego w czasie epidemii. Też je robisz?

Wszyscy z nas żyją w okolicznościach, których kompletnie nie spodziewaliśmy się. Teraz, kiedy wszyscy staramy się przystosować do życia w kwarantannie, nauczyliśmy się, że praca załogi każdego spośród odwiedzanych przez nas sklepów spożywczych jest po prostu bezcenna. Niestrudzenie pracują nad utrzymaniem odpowiedniej ilości zapasów w sklepach i, co najważniejsze, muszą panować nad bezpieczeństwem. Nie tylko własnym, ale także naszym. Ale istnieje wiele sposobów, przez które klient nawet nieświadomie może narazić pracowników sklepu spożywczego na niebezpieczeństwo.

Oni ciężko pracują, aby każdy, kto wchodzi do sklepu, był bezpieczny w największym możliwym stopniu. Tak samo ci, którzy przychodzą kupić jedzenie, również powinni zrobić, co w ich mocy, by nie narażać kasjerów i innych pracowników. Poniżej opisujemy, w jaki sposób możesz wyrządzić szkodę pracownikom sklepu spożywczego. Dzięki temu dowiesz się, czego nie robić, aby jak najlepiej potraktować ich podczas następnych zakupów.

