Jesz niedogotowane mięso? Narażasz się na wiele chorób

Połowa kucharzy domowych niedokładnie ocenia, czy kurczaka po ugotowaniu można bezpiecznie jeść, zgodnie z nowym badaniem Norweskiego Instytutu Badań Żywności, Rybołówstwa i Akwakultury. Naukowcy przebadali 3996 gospodarstw domowych w pięciu krajach europejskich. Okazało się, że istnieje wiele nieodpowiednich wskaźników bezpieczeństwa żywności. Jednym z takich przykładów jest ocena koloru mięsa lub koloru jego soku. Zgodnie z danymi Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) bezpiecznie ugotowany drób może różnić się kolorem od białego przez różowy do podpalanego.

Badacze wykryli również bakterie pozostające na powierzchni mięsa nawet po ugotowaniu, sugerując, że konieczne są dodatkowe metody pomiaru bezpieczeństwa. Podczas gdy termometry żywności mogą pomóc, tylko 1 na 75 gospodarstw domowych używa ich podczas gotowania.

Konsekwencje jedzenia niedogotowanego mięsa

Jedzenie niedogotowanego kurczaka powoduje wysoką gorączkę, zaburzenia trawienia i odwodnienie u ponad 1 miliona ludzi w Stanach Zjednoczonych każdego roku, zgodnie z informacjami z CDC. Najczęstszymi bakteriami występującymi w zakażonym kurczaku jest Campylobacter, ale kurczak może również zawierać Salmonellę i Clostridium perfringenso.

Jak dbać o bezpieczeństwo żywności?

Eksperci zgadzają się, że gotowanie mięsa do co najmniej wewnętrznej temperatury 74 °C jest lepszą miarą bezpieczeństwa żywności niż jakikolwiek zegar. Ale zanieczyszczenie i infekcja mogą wystąpić, zanim ktokolwiek ugotuje kurczaka. „Właściwe przygotowanie zaczyna się w punkcie zakupu”, powiedziała Caroline West Passerrello, rzeczniczka Akademii Żywienia i Dietetyki. Radzi kupującym, aby umieścili surowe mięso w jednorazowej torbie przed umieszczeniem go na dnie koszyka, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego od innych zakupionych przedmiotów.

Kiedy będziesz gotować, użyj rękawiczek, aby umieścić surowego kurczaka na desce do krojenia tylko dla drobiu. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków, umyj ręce, ale nie myj kurczaka. Takie postępowanie zwiększa ryzyko chorób przenoszonych przez żywność, ponieważ krople wody mogą rozprzestrzeniać aktywne patogeny wokół obszaru zlewu i blatu.

