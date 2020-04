Jak bezpiecznie kupować jedzenie na wynos i zamawiać je do domu?

Zachowaj dystans podczas odbierania zamówienia

Warto pamiętać, że do zarażenia drobnoustrojami najczęściej dochodzi droga kropelkową. Oznacza to, że drobnoustroje zwykle roznoszą się, gdy osoby chore kaszlą lub kichają. Do zarażenia nimi także może dojść, gdy przez dłuższy czas przebywa się z osobami chorymi w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie drobnoustroje mogą swobodnie krążyć w wydychanym powietrzu. Dlatego też najbezpieczniejszym sposobem, który zmniejszy ryzyko zarażenia, jest zostawienie jedzenia w torbie na wycieraczce. Brak kontaktu uniemożliwi ewentualne przeniesienie drobnoustrojów takich jak np. koronawirus SARS-CoV-2.

Ogranicz kontakt fizyczny, w tym np. podanie dłoni na powitanie

Jeśli jednak nie można uniknąć spotkania z dostawcą jedzenia, warto pamiętać, aby nie witać się z nim poprzez podanie dłoni. Chociaż mycie rąk to podstawowe działanie przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów, to zawsze należy mieć na względzie, że nie wszyscy je praktykują. Istotne jest także, by podczas dostawy jedzenia być uważnym i np. podczas przekazania pojemnika, nie dotknąć drugiej osoby dłońmi. Aby dostawa była bezpieczna, po jej przyjęciu, warto zdezynfekować ręce. By minimalizować ryzyko zakażenia, warto wybierać lokale, które wprowadziły restrykcje i dostawcy noszą rękawiczki.

Płać za zamówienie bezgotówkowo

Jeśli chcesz zamówić jedzenie z restauracji do domu, warto wybrać płatność internetową. W przypadku, gdy lokal uniemożliwia takie rozwiązanie, najlepiej zapłacić za nie zbliżeniowo kartą lub telefonem. Dodatkowo, gdy płatność będzie wymagała podania kodu PIN, należy wpisać go kostką palca, a nie jego opuszkiem. Warto wiedzieć, że na papierowych banknotach oraz monetach, jakimi posługujemy się w Polsce, znajduje się wiele drobnoustrojów. Wśród nich można znaleźć między innymi bakterie E.coli, salmonelli, gronkowca złocistego, wirus grypy. Gotówka, podobnie jak inne przedmioty, których dotykamy, czyli klamki, przyciski w windzie, poręcze w komunikacji miejskiej itp. mogą rozprzestrzeniać również koronawirusa, dlatego też należy unikać takich płatności. Jeśli jednak podczas dostawy jedzenia do domu zapłata będzie w gotówce, warto od razu po jej przyjęciu, umyć ręce wodą z mydłem.

Zdezynfekuj opakowanie z jedzeniem

Przed wyjęciem dania z plastikowego lub tekturowego pojemnika, warto je najpierw zdezynfekować. Wiele drobnoustrojów jest w stanie na nich przetrwać nawet kilka dni i tak np. koronawirus na tekturze może utrzymywać się 24 godziny, a na plastiku, w tym folii, nawet 3 dni. Dlatego też istotne jest, aby je zdezynfekować, a także oczyścić powierzchnie, które stykały się z opakowaniem (np. podłoga lub blat). Później należy przełożyć jedzenie na talerz (nie zaleca się jeść z pojemnika, w którym je dostarczono). Ponadto warto pamiętać, aby niedojedzone jedzenie spakować w domowe naczynie, bo jeśli zostanie spakowane w opakowanie od dostawcy, znajdujące się tam drobnoustroje mogą nadal je zasiedlać. Koronawirus może przetrwać w temperaturze pokojowej (około 22 stopnie) nawet 7 dni i dopiero po tygodniu jego ilość znacząco spada, a całkowicie znika dopiero po 14 dniach. Z kolei w lodówce, czyli w temperaturze około 4 stopni, utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie.

Czy drobnoustroje mogą znajdować się w jedzeniu?

Drobnoustroje zwykle giną w trakcie obróbki termicznej, czyli np. smażenia, gotowania, pieczenia, gotowania na parze itd. Dlatego też również w przypadku koronawirusa nie ma obecnie podstaw, by sądzić, że przetrwa w gorącym daniu. Aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko zarażenia, należy wybierać lokale, które dowożąc jedzenie do domu klienta, respektują normy sanitarne związane nie tylko z przygotowaniem i przechowywaniem jedzenia, ale również dowozu. Warto też pamiętać, by wybierać właścicieli kawiarni, restauracji oraz sklepów z gotową żywnością, dbających o najwyższą jakość produktów, z których przygotowują dania – wtedy można ze smakiem zjeść dowiezione dania.

WAŻNE! Na drobnoustroje, w tym koronawirusa, ma wpływ także wiele czynników, w tym np. wilgotność powietrza, promieniowanie słoneczne, temperatura, co może obniżać jego aktywność i liczebność. Nie ma jednak 100 proc. pewności, jak zachowuje się koronawirus w wielu sytuacjach i warunkach, gdyż nadal istnieje za mało badań, które mogłyby tego dowieść.

