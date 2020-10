Jak układać naczynia w zmywarce, by były jak najczystsze? 10 trików

Zmywarka do naczyń, poza wieloma plusami, ma swoje wady: czasem nie domywa resztek jedzenia z talerzy czy sztućców, na naczyniach pojawiają się plamki. Niewielkim wysiłkiem możesz jednak te problemy zminimalizować. Oto 10 sposobów na układanie naczyń w zmywarce tak, by po myciu były one jeszcze bardziej czyste.

Jak układać naczynia w zmywarce?

1. Jeszcze przed włożeniem naczyń do zmywarki musisz je odpowiednio przygotować. Trzeba z nich usunąć resztki jedzenia, które nie są do niej przyklejone, np. pozostałości ciasta czy mięsa, bo później zalęgną się one w maszynie. Nie trzeba jednak usuwać z naczyń przyklejonych już części jedzenia, bo sprzęt, który ma mniej niż 10 lat sobie z nimi poradzi.

2. Wkładaj naczynia do zmywarki od jej tyłu ku przodowi. Wygodniej jest układać je przypadkowo i od frontu, jednak kolejność od końca pozwoli zachować porządek w zmywarce i dokładniej oczyścić naczynia.

3. Talerze i miski układaj na niższej półce w zmywarce tak, by były skierowane wnętrzem do wnętrza zmywarki. W standardowych zmywarkach dysze spryskujące, wyrzucające wodę są umieszczone pośrodku urządzenia, a ich zasięg zatrzymuje się tuż przy ściankach zmywarki. Jeśli więc gdzieś na końcu znajdzie się talerz odwrócony tyłem do źródła wody, może ona nie dotrzeć do niego we właściwej ilości.

4. Delikatniejsze i lżejsze naczynia, np. szklanki, kieliszki, plastikowe pojemniki do przechowywania żywności umieść na górnej półce, ponieważ ciśnienie wody jest tam odrobinę niższe, większa jest też odległość od dysz zmywarki. Także temperatura mycia jest nieco niższa, więc naczynia z materiałów podatnych na topienie i pękanie lepiej umieścić właśnie tam. Po ułożeniu delikatnych naczyń na górnym poziomie delikatnie potrząśnij górnym koszem, by sprawdzić, czy wszystkie kieliszki, szklanki itp. stoją stabilnie i nie uderzają o siebie.

5. Naczynia żaroodporne, duże garnki i miski umieść na dolnym poziomie zmywarki, bo są ciężkie. Najlepiej układać je pod kątem, tak, by woda mogła dotrzeć zarówno do dna naczynia, jak i umyć ścianki zewnętrzne i wewnętrzne. Jeśli nie uda ci się ich ustawić pod kątem, wybierz ułożenie dnem do góry.

6. W zmywarkach są osobne koszyczki na sztućce, które najlepiej umieścić na górnym poziomie, ponieważ są lekkie, a temperatura wody i jej ciśnienie dostępne na wyższych półkach są wystarczające do ich umycia.

7. Duże łyżki, chochle, umieścić na kratkach znajdujących się na górnym poziomie zmywarki. Trzeba je ułożyć wnętrzem do dołu, najlepiej naprzemiennie – trzonkiem do przedniej bądź tylnej ściany zmywarki, by woda się lepiej rozprowadzała,

8. Noże do masła należy umieszczać w zmywarce trzonkiem do góry. Łyżki i widelce powinny być układane na przemian: raz końcówką do góry, raz trzonkiem do góry. Choć nie w każdym koszyku da się umieścić sztućce ich końcówkami do dołu, bo się tam nie zmieszczą, w takim przypadku ułożenie standardowe – trzonkiem do dołu – też jest prawidłowe.

9. Nie przeładowuj zmywarki. Zachowuj odstępy pomiędzy naczyniami, by woda mogła swobodnie pomiędzy nimi przepływać.

10. Na koniec, przed zamknięciem drzwi zmywarki upewnij się, czy na pewno żadne naczynia nie wystają i tego zamknięcia nie uniemożliwiają. Sprawdź, czy swobodnie możesz wsuwać i wysuwać górny i dolny kosz. Zamknij drzwi delikatnie, jeśli zrobisz to z impetem, naczynia mogą zacząć o siebie uderzać, na skutek czego popękają.