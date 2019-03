Zmywarka nie tylko do naczyń. Sprawdź, co jeszcze możesz w niej wyczyścić

Zabrudzone talerze, garnki i sztućce, to chleb powszedni każdej zmywarki. Jednak to sprzęt w domu, który pomoże ci pozbyć się zabrudzeń również z mniej oczywistych powierzchni. Istnieje cała lista nietypowych przedmiotów, które możesz myć w zmywarce.

1. Akcesoria kuchenne – rozejrzyj się wokół zmywarki. Oprócz brudnych naczyń możesz spokojnie „wyprać” w niej gąbki i szczotki kuchenne, akcesoria silikonowe, czyli wszelkiego rodzaju podstawki, a także rękawice kuchenne. W zmywarce doskonale wyczyścisz również filtry i pokrywy wentylatorów wyciągowych, talerz z kuchenki mikrofalowej oraz półki i pojemniki z lodówki. Zajrzyj też do szafki, w której przechowujesz szufelkę i zmiotkę – je również od czasu do czasu możesz umieścić w zmywarce.

2. Akcesoria łazienkowe – w zmywarce doskonale wymyją się mydelniczki i kubki na szczoteczki do zębów, organizery na kosmetyki i akcesoria urodowe, a także wszelkiej maści myjki, szczotki i gąbki prysznicowe. Ich wyparzanie ich w zmywarce raz w tygodniu pomoże w pozbyciu się bakterii i zarodków pleśni, która może się pojawiać w wilgotnych elementach. Od czasu do czasu możesz również wyczyścić w zmywarce grzebienie oraz szczotki do włosów. Uważaj jednak i przed „kąpielą” usuń z nich wszystkie kosmyki włosów. To jednak jeszcze nie koniec. Zmywarkowy prysznic doskonale zrobi zakamienionej słuchawce prysznicowej, a także innym, drobnym akcesoriom kosmetycznym – nożyczkom i cążkom do paznokci, pędzlom, których używasz do nakładania pudru oraz maszynkom do golenia.

3. Elementy wyposażenia wnętrz – pięknie wymyją się umieszczone w zmywarce klosze, osłonki i inne elementy oprawy oświetleniowej. Podobnie jak kratki wentylacyjne a także włączniki światła i zaślepki/zabezpieczenia gniazdek. Bardzo dobrze wyczyścisz w zmywarce również wazony, jednak nie ryzykuj w przypadku gdy mają elementy malowane ręcznie lub delikatne ozdoby, które mogłyby zostać uszkodzone.

4. Akcesoria biurowe – czyli wszelkiego rodzaju zabrudzone kubki oraz pojemniki na długopisy plastikowe czy metalowe organizery na papier czy małe pojemniki na śmieci, które stoją przy biurku.

5. Zabawki dziecięce – klocki, zabawki kąpielowe, gumowe lalki i wszystkie plastikowe elementy można śmiało raz na jakiś czas wyparzyć w zmywarce. Taka kąpiel nie zaszkodzi także smoczkom i gryzakom – należy je jednak umieścić w siateczkowym woreczku lub pojemniku.

6. Akcesoria dla zwierząt – czyli wszelkiego rodzaju miski na żywność, gumowe i plastikowe zabawki, a także obroże i smycze. Pozbędziesz się w ten sposób nie tylko bakterii i brudu, ale również sierści. Uważaj jednak na skórzane elementy – tych nie należy przepuszczać przez zmywarkę.

7. Akcesoria ogrodowe – spokojnie możesz doczyścić wszelkiego rodzaju narzędzia (sekatory, nożyce, plastikowe pojemniki), które nie mają drewnianych elementów. Pozbędziesz się brudu i resztek pestycydów. Podobnie doczyścisz donice, zanim zamieszkają w nich nowe rośliny. Do akcesoriów ogrodowych zaliczyć można również akcesoria związane z grillowaniem – kratka z grilla, szczypce i inne akcesoria.

Czytaj także:

Potrafi zdziałać cuda! Wiedziałeś o tych zastosowaniach pasty do zębów?