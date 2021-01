Jak gotować warzywa? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta

Jak zaznacza Agnieszka Pocztarska, temat gotowania warzyw wydawałby się oczywisty, ale wcale taki nie jest. Wystarczy wspomnieć o takich błędach, jak gotowanie pokrojonych ziemniaków (które tracą przez to część swoich właściwości) czy wrzucanie warzyw do zupełnie zimnej wody, co powoduje wypłukanie z nich niektórych witamin i składników termolabilnych.

Jak prawidłowo gotować warzywa?

Agnieszka Pocztarska wymienia kilka zasad właściwego gotowania warzyw:

Unikaj noża i staraj się gotować warzywa w całości. Choć może to zająć więcej czasu, nie stracą dzięki temu większości swoich witamin. Przygotuj warzywa tuż przed gotowaniem a nie na „zapas”. Spróbuj jak najczęściej gotować na parze, dzięki czemu warzywa zachowają większość swoich składników, które „nie uciekną” do wody. Dodaj odrobinę soli. Nie tylko do smaku, ale i po to, by nieposolona woda nie „wyssała” z warzyw cennych składników. To szczególnie ważne w przypadku ziemniaków i roślin zawierających potas. Ogranicz ilość wody. Dodaj nieco tłuszczu. Przykrywaj garnek. Warzywa wrzucaj zawsze do wrzątku. Nie gotuj warzyw za długo, powinny być przygotowane al dente. Po ugotowaniu przenieś warzywa do lodówki.

Jak długo gotować poszczególne warzywa?

Agnieszka Pocztarska podpowiada także, jak długo gotować poszczególne warzywa:

szpinak: 4-5 minut

cukinię: 5-10 minut

ziemniaki: 20-25 minut

seler: 20-25 minut

marchew: 10-15 minut

buraki: 60-90 minut

brokuły: 5-8 minut

kapustę: 5-10 minut

