8 witamin, które poprawiają jakość zdrowia psychicznego

Naszemu zdrowiu psychicznemu szkodzą nie tylko codzienny stres oraz szybkie tempo życia, ale także niedobory żywieniowe. To one, w dużej mierze, przyczyniają się do wystąpienia objawów nerwicy, depresji oraz innych zaburzeń psychicznych. Dzięki odpowiedniej diecie i suplementacji możemy nie tylko poprawić nasze zdrowie psychiczne, ale także przeciwdziałać skutkom stresu i ciągłego życia w biegu.

Żyjemy w biegu, zapominając, że traci na tym nasze zdrowie psychiczne. Nie zawsze dbamy też o zdrowie fizyczne, stosując nieprawidłowo skomponowaną dietę, odchudzając się w nieodpowiedni sposób oraz jedząc nieregularnie. Skutkuje to niedoborami żywieniowymi, które wpływają na cały organizm, powodując m.in. zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego i zmniejszając odporność na stres. Jakie witaminy są kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego? 8 ważnych witamin, które dbają o zdrowie psychiczne Niedobory 8 ważnych witamin m.in. z witamin grupy B, mogą powodować poważne zaburzenia i wywoływać objawy typowe dla schorzeń psychicznych. Co więcej, przewlekłe niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko rozwoju nerwicy oraz depresji, a choroby te dotykają coraz więcej osób. 1. Witamina słońca, czyli witamina D3 Kolejne badania naukowe dowodzą, że odpowiedni poziom witaminy D w organizmie ma wpływ nie tylko na nasze kości i zęby, ale także zdrowie psychiczne. Pojawiające się szczególnie jesienią, zimą i wczesną wiosną niedobory witaminy D obniżają nastrój i wpływają na nasilenie się objawów depresji oraz nerwicy, u osób, które zmagają się z tymi schorzeniami. Chcąc zadbać o swoje zdrowie psychiczne, trzeba pamiętać o diecie bogatej w źródła witaminy D oraz o jej suplementacji w sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. 2. Witamina B1 Witamina B1, czyli tiamina to jedna z witamin z grupy B, która ma wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Jej niedobory występują przede wszystkim u osób, które często sięgają po alkohol. 3. Witamina B2 Witamina B2, czyli ryboflawina także ma wpływ na funkcjonowanie naszego układu nerwowego. Jej niedobory początkowo objawiają się zmianami skórnymi oraz zmianami w obrębie błon śluzowych m.in. powstawaniem zajadów i zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej. Przewlekłe niedobory witaminy B2 powodują zaburzenia o podłożu neurologicznym, które mogą objawiać się m.in. bezsennością, zawrotami głowy, problemami z utrzymaniem równowagi i nadwrażliwością na światło. 4. Witamina B3 Witamina B3, czyli witamina PP lub niacyna również ma wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego oraz nasze zdrowie psychiczne. Jej niedobory zagrażają przede wszystkim osobom, które unikają spożycia produktów dostarczających do organizmu węglowodany np. produktów pełnoziarnistych oraz mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Niedobory witaminy B3 objawiają się mniejszą odpornością na stres, zaburzeniami lękowymi, depresją, a także mogą powodować wczesne objawy demencji starczej. 5. Witamina B5 Witamina B5, czyli kwas pantotenowy, choć występuje dość powszechnie w żywności, to jest witaminą niestałą, której straty podczas obróbki termicznej produktów spożywczych mogą sięgać nawet 80%. Niedobory witaminy B6 powodują zmęczenie i osłabienie organizmu, nerwowość, lęki i brak chęci do życia. 6. Witamina B6 Witamina B6, czyli pirydoksyna to kolejna, ważna dla naszego zdrowia witamina z grupy B. Na jej niedobór narażone są przede wszystkim osoby, których mikroflora jelitowa została zaburzona m.in. przez długotrwałe przyjmowanie antybiotyków, a także osoby stosujące dietę opartą jedynie na produktach wysoko przetworzonych. Niedobory witaminy B6 objawiają się nadmiernym pobudzeniem nerwowym, drętwieniem kończyn, a także anemią. 7. Witamina B9 Witamina B9, czyli kwas foliowy jest nie tylko ważna dla kobiet ciężarnych. Jej niedobory prowadzą zarówno do uszkodzeń cewy nerwowej rozwijającego się płodu, jak i pojawienia się nasilonych objawów nerwicy, depresji oraz przewlekłego zmęczenia. 8. Witamina B12 Witamina B12, czyli kobalamina jest witaminą, która występuje przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego. Jej znaczne niedobory dotyczą przede wszystkim wegan i wegetarian oraz osób stosujących inne diety bezmięsne. Niedobór witaminy B12 może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz pojawienia się ciężkich objawów neurologicznych np. zaburzeń w funkcjonowaniu wzroku i zaburzeń równowagi. Oprócz witamin dla zdrowia naszego układu nerwowego i zdrowia psychicznego niezbędne są minerały m.in. magnez i selen.