Światowy Dzień Popcornu już dziś! Czy popcorn jest zdrowy?

Popcorn cieszy się tak dużą popularnością, że ma nawet swój specjalny dzień. I choć w dobie pandemii nie można go spędzić w kinie, w sklepach dostępnych jest mnóstwo popcornów już gotowych i tych do samodzielnego przygotowania. A skoro o tych drugich mowa – słowo „popcorn” wzięło się właśnie od charakterystycznego dźwięku, który powstaje, gdy ziarenka kukurydzy pękają podczas prażenia. „Pop” oznacza bowiem pękanie, trzaskanie z towarzyszącym mu odgłosem, a „corn” to po polsku kukurydza.

Czym popcorn jest zdrowy?

To zależy, w jaki sposób został przygotowany. Gotowy popcorn często zawiera dodatki, w tym wysoki poziom sodu i soli. A spożywanie zbyt dużych ilości tych składników może prowadzić m. in. do problemów z ciśnieniem krwi i innych komplikacji zdrowotnych. Popcorny niektórych marek zawierają również niemało cukru i masła.

Najlepsze korzyści zdrowotne przynosi popcorn przygotowywany bez użycia oleju, np. ten podgrzewany w mikrofalówce czy – w cieplejsze dni – na ognisku na świeżym powietrzu. Co ważne, gotowy produkt również może być w ten sposób przyrządzony, warto zwrócić uwagę, czy taka informacja znalazła się na opakowaniu konkretnego popcornu.

Zdrowo przygotowany popcorn jest produktem pełnoziarnistym (ten niezdrowo zresztą też, ale ma szkodliwe dodatki). Stanowi cenne źródło błonnika (w miseczce popcornu znajduje się 3,5 g błonnika, jego dzienna zalecana dawka wynosi 25 g, ale rzadko komu udaje się jej przestrzegać) i białka. Zawiera również witaminy i minerały (m. in. potas, witaminę A, witaminę K, wapń), ma niską zawartość tłuszczu, za to brak w nim cholesterolu.

Które rodzaje popcornu są najzdrowsze?

Popcorn przygotowywany z użyciem gorącego powietrza zamiast oleju, niesolony i niesłodzony jest najzdrowszy i zawiera tylko 0,29 g cukru i 1,09 tłuszczu. Natomiast porcja popcornu domowej roboty, z dodatkiem oleju ale nadal niesłodzonego i niesolonego ma w sobie 0,13 g cukru i 6,74 g tłuszczu. Z kolei porcja popcornu oblanego karmelem zawiera 10,89 g cukru i 1,87 g tłuszczu.

Warto dodać, że zawartość cukru i tłuszczu w popcornie karmelowym, jak i w popcornie przeznaczonym do domowego użytku może się różnić w zależności od konkretnego producenta, warto więc czytać etykiety na opakowaniach.

Popcorn a cukrzyca

Nawet prażony przy użyciu gorącego powietrza, niesłodzony i niesolony popcorn zawiera w sobie w około 78 procentach węglowodany. Oznacza to, że dla diabetyków jest bezpieczny tylko w umiarkowanych dawkach. Węglowodany bowiem, gdy już znajdą się w organizmie, rozkładają się na cukry. Dlatego najlepiej skonsultować jedzenie popcornu ze swoim lekarzem. Warto przy tym dla ułatwienia pamiętać, że Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetyków wyliczyło, iż w jednej porcji (jedna porcja to około 3 filiżanek, jedna miseczka) popcornu znajduje się około 15 g węglowodanów.

Czy popcorn jest dobry na odchudzanie?

Popcorn uprażony za pomocą gorącego powietrza, a nie oleju, zawiera mało kalorii, tłuszczu i cukru, za to dużo błonnika. W miseczce popcornu znajdują się 93 kcal (zgodnie z danymi USDA, Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych). Jeśli więc uprażona kukurydza stanowi jeden z elementów zbilansowanej diety, może wspomóc odchudzanie. Warto też zwrócić uwagę, czy zakupiony popcorn nie zawiera zbyt wiele soli i pamiętać, że oprócz właściwego odżywiania, elementem kluczowym dla uzyskania niższej masy ciała jest aktywność fizyczna.

Z drugiej strony, zdrowe odżywianie polega nie na ograniczaniu, a równoważeniu jedzenia konkretnych produktów, dlatego miska prażonej kukurydzy od czasu do czasu, jedzona nie tylko w Światowy Dzień Popcornu. nie powinna nikomu zaszkodzić.

Czytaj też:

Czy osoby z zespołem jelita drażliwego mogą jeść popcorn?