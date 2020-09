Co zaczyna się dziać z ciałem, gdy nie ćwiczysz?

Brak ruchu jest potwierdzonym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci. W rzeczywistości brak aktywności i siedzący tryb życia powodują więcej zgonów na całym świecie niż palenie papierosów czy cukrzyca – wynika z badania opublikowanego w The Lancet. Naukowcy odkryli, że osoby, które były najmniej sprawne (jak wykazał test na bieżni), były o 500% bardziej narażone na wczesną śmierć.

Skutki braku aktywności fizycznej

Może wystąpić wysokie ciśnienie krwi.

Ćwiczenia pomagają w efektywniej pracy serca. Jeśli twoje serce jest sprawne, może pracować lżej, aby pompować krew. Jeśli nie ćwiczysz, z czasem zmniejsza się wydolność sercowo-oddechowa (CRF). Wiele badań to wykazało: w jednym z badań w Korei Południowej, opublikowanym w American Journal of Human Biology, 3831 mężczyzn bez chorób serca lub nadciśnienia zostało poddanych dwóm badaniom lekarskim w odstępie około 10 lat. Naukowcy odkryli, że osoby, których poziom sprawności spadł w tym okresie, mieli 72% większe ryzyko wystąpienia nadciśnienia w porównaniu z osobami, które zwiększyły swoją wydolność sercowo-oddechową.

Prawdopodobnie rozwiniesz chorobę serca.

Nawet jeśli nie masz żadnego z klasycznych czynników ryzyka chorób serca – takich jak wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i otyłość – brak aktywności może nadal prowadzić do chorób serca. Naukowcy z Johns Hopkins Medicine przeanalizowali poziom ćwiczeń u ponad 11 000 osób uczestniczących w badaniu Atherosclerosis Risk in Communities i odkryli, że brak aktywności fizycznej w średnim wieku przez sześć lat wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niewydolności serca. Raport w Circulation wykazał, że 2530 uczestników, którzy zgłosili zmniejszoną aktywność fizyczną, zwiększyło ryzyko niewydolności serca o 18%, mimo że na początku badania nie mieli historii choroby sercowo-naczyniowej.

Twoja pamięć może łatwiej zawieść.

Naukowcy uważają, że ćwiczenia sprzyjają neuroplastyczności, zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń nerwowych i adaptacji przez całe życie. Badania wykazały, że jednym z obszarów takiego wzrostu jest hipokamp, który zarządza pamięcią i funkcjami wykonawczymi. Jedno z badań przedstawionych w czasopiśmie Neurology wykazało, że osoby, które były sprawne w młodym wieku, miały lepszą pamięć, zdolności motoryczne i większą zdolność skupiania się i kontrolowania emocji 25 lat później, gdy były w średnim wieku.

Twój poziom cukru we krwi wymknie się spod kontroli.

Aktywność fizyczna odgrywa tak kluczową rolę w przetwarzaniu węglowodanów przez organizm, że nawet pominięcie kilku treningów może zaburzyć kontrolę poziomu cukru we krwi – wynika z ostatnich badań w czasopiśmie Medicine & Science in Sports & Exercise. „Mamy teraz dowody na to, że aktywność fizyczna jest ważną częścią codziennego utrzymania poziomu glukozy” – powiedział autor badania John Thyfault, adiunkt na Wydziale Odżywiania i Fizjologii Ćwiczeń na Uniwersytecie Missouri. „Nawet na krótką metę zmniejszenie codziennej aktywności i zaprzestanie regularnych ćwiczeń powoduje ostre zmiany w organizmie związane z cukrzycą, które mogą wystąpić przed przyrostem masy ciała i rozwojem otyłości”.

Twoje kolana i ramiona mogą boleć.

Bóle i pulsowanie stawów mogą być spowodowane chorobą zwyrodnieniową stawów, urazami, powtarzającymi się ruchami w pracy i starzeniem się, ale brak aktywności jest również częstym wyzwalaczem bólu stawów. „Ograniczenie ruchów może osłabić mięśnie, spotęgować problemy ze stawami i wpłynąć na postawę, wywołując kaskadę dalszych problemów” – piszą naukowcy z Harvard Medical School w HEALTHBeat. Rozwiązanie jest proste: rozpocznij regularną rutynę chodzenia i innych ćwiczeń aerobowych oraz treningu oporowego, aby wzmocnić kluczowe mięśnie wspierające i przywrócić elastyczność stawów.

Twój „dobry” cholesterol HDL spadnie.

Cholesterol HDL pomaga usunąć szkodliwy cholesterol z krwiobiegu i wiąże się z niższym ryzykiem chorób serca, zgodnie z listem zdrowia Harvard. Tak więc, jeśli nie ćwiczysz regularnie i robisz to z wystarczającą intensywnością, aby zwiększyć tętno, poziom HDL prawdopodobnie spadnie, a cholesterol LDL (zły) wzrośnie. American Heart Association zaleca 150 minut umiarkowanej aktywności aerobowej tygodniowo. „Jeśli to rozwiążesz, będzie to mniej więcej pół godziny przez pięć dni w tygodniu” – mówi dr Haitham Ahmed, kardiolog prewencyjny w Nowym Jorku. „Te czynności wystarczą, aby przyspieszyć tętno i ciężko oddychać. Jest to ogólnie dobre dla cholesterolu HDL, LDL i trójglicerydów”.

Twoje kości mogą stać się kruche.

Wraz z wiekiem wapń z kości jest ponownie wchłaniany do krwiobiegu. Powoduje to zmniejszenie masy kostnej i może prowadzić do łamliwości kości, stanu znanego jako osteoporoza. Jednym z kluczowych sposobów zapobiegania tej utracie masy kostnej są ćwiczenia. Jeśli nie jesteś aktywny fizycznie, zwiększasz ryzyko osłabienia kości związanego z wiekiem. American College of Sports Medicine zaleca ćwiczenia, w których pojawiają się skoki (jak tenis i koszykówka). Trening oporowy z ciężarami jest również zalecany przez National Strength and Conditioning Association w celu zwiększenia gęstości kości.