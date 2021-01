Dieta a seksualność, czyli jak to, co jemy wpływa na libido (i nie tylko)

Kłopoty z erekcją, mniejsza ochota na seks to tylko niektóre z niepożądanych efektów, jakie ma niewłaściwie dobrana dieta, w tym niedobory niektórych witamin i składników mineralnych na seksualność. Oto, w jaki sposób, również za pomocą diety, można spróbować sobie z tymi problemami poradzić.

Dieta a problemy z erekcją

Jak zaznacza Paulina Ihnatowicz, jeśli w diecie brakuje źródeł pełnowartościowego białka, a zwłaszcza aminokwasu l-argininy, obecnego m. in. w jajkach, strączkach, rybach i mięsie, efektem mogą być problemy z erekcją. Ekspertka dodaje, że:

L-arginina jest prekursorem tlenku azotu, który odpowiada za prawidłowe napięcie naczyń krwionośnych. Przekłada się to m.in. na rozkurcz tkanki mięśniowej w ciałach jamistych prącia, co usprawnia osiągnięcie wzwodu u panów.

Niekorzystnie działa też dieta zbyt obfita w kalorie, prowadząca do otyłości. Na jej skutek w tkance wisceralnej u mężczyzn dochodzi do aromatyzacji, czyli przemiany męskich hormonów płciowych w żeńskie estrogeny. To właśnie dlatego panowie mogą mieć mniejszą ochotę na seks.

Dieta a problemy z libido

To, co jemy ma również wpływ na naszą ochotę na seks. Bądź jej brak. Tak działać może hiperprolaktynemia, czyli zbyt wysoki poziom prolaktyny we krwi, obserwowany m. in. u kobiet karmiących piersią, ale nie tylko – kobieta, która nie karmi, nie spodziewa się dziecka, też może się z hiperprolaktynemią mierzyć. Jak dodaje Paulina Ihnatowicz, zbyt wysoka prolaktyna:

Bardzo często jest podniesiona również w sytuacji przewlekłego stresu, niedospania, niedostatecznej regeneracji i przetrenowania. Również zbyt niskie, jak i zbyt wysokie stężenie testosteronu u kobiet może powodować problem z libido.

Także anemia może skutkować mniejszą ochotą na seks. W tym wypadku pomocna będzie różnorodna i bogata w składniki odżywcze dieta, Szczególnie pożądanymi przy niskim libido składnikami są: żelazo, cynk i magnez.

Na koniec ekspertka dodaje, że:

Istotne jest też wyrównanie stężenia witaminy D3, B12, B6 i B9 w surowicy krwi, które są kluczowe do prawidłowej produkcji neuroprzekaźników.

instagramCzytaj też:

Dlaczego kobiety zasypiają po seksie? Zaskakujące wyjaśnienie naukowe