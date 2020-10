Jak poprawić potencję? Dieta i ćwiczenia

Zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, obniżone libido – z takimi problemami boryka się spory odsetek męskiej populacji. Choć problemy z potencją są wstydliwym kłopotem zdrowotnym, o którym zwykle się nie mówi, to nie oznacza, że trzeba pogodzić się z zaburzeniami funkcji seksualnych. Można im skutecznie zapobiegać oraz leczyć pojawiające się problemy, odzyskując wiarę w siebie i radość z życia erotycznego.

Co szkodzi męskiej potencji?

Mężczyźni nie są robotami, dlatego sporadyczne wpadki w sypialni nie powinny nikogo martwić – i tym bardziej – zniechęcać do uprawiania seksu. Na męską potencję wpływa wiele różnorodnych czynników, które decydują o zdolnościach prokreacyjnych oraz satysfakcji z życia erotycznego. Problemy z potencją zdarzają się już u młodych mężczyzn. Cierpi na nie spory odsetek 30. latków, czyli mężczyzn w sile wieku, którzy teoretycznie powinni być w pełni sił prokreacyjnych. Niestety, styl życia dzisiejszych mężczyzn jest powodem pojawiających się zaburzeń. Na męską potencję wpływają m.in.:

stosowana dieta,

ilość snu,

przyjmowane leki,

poziom stresu,

stosowane używki,

zaburzenia emocjonalne,

lęk przed niepowodzeniem (jeżeli problemy pojawiały się przy wcześniejszych zbliżeniach),

traumy związane z seksem,

niskie poczucie własnej wartości,

kompleksy,

przemęczenie,

przepracowanie,

zbyt duże wymagania partnerki,

zaburzone wyobrażenie kochanka idealnego.

Chcieć nie zawsze oznacza móc. Problemy z potencją często są wynikiem zbyt szybkiego tempa życia oraz braku czasu na spontaniczny, niewymuszony seks i nie chodzi tutaj jedynie o seks małżeński lub seks pomiędzy partnerami, którzy są ze sobą od dłuższego czasu. Jeżeli przewlekły stres, przemęczenie i przepracowanie nałożą się na siebie, to może się okazać, że młody mężczyzna straci nie tylko radość z seksu, ale także zacznie być on dla niego traumatycznym przeżyciem. Warto wspomnieć też o destrukcyjnym działaniu używek – kieliszek wina przed pójściem do sypialni może sprzyjać rozluźnieniu, jednak butelka wina, kilka piw lub kilka drinków, mogą spowodować, że miłosne igraszki zakończą się chłodną atmosferą w sypialni.

Problemy z potencją – jak im zaradzić?

W celu poprawy potencji musimy przede wszystkim zadbać o stan zdrowia. Ważna jest nie tylko ogólna kondycja organizmu, ale także stan psychiki mężczyzny, bo to on coraz częściej stanowi kluczowy problem i jest przyczyną zaburzeń funkcji seksualnych. O potencję trzeba zacząć dbać jak najwcześniej, stosując zdrową, urozmaiconą dietę, redukując nadwagę, dbając o kondycję fizyczną i lecząc pojawiające się zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. Na pojawienie się problemów z potencją ogromny wpływ mają zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia i choroby metaboliczne m.in. cukrzyca typu 2. Ważne jest też to, aby rzucić palenie i zrezygnować z częstego sięgania po inne używki, które z czasem przestają rozluźniać i sprzyjają zwiększeniu napięcia nerwowego oraz pojawieniu się zgubnych w skutkach uzależnień.

Dieta na potencję, czyli zdrowo ma znaczenie…

Dieta na potencję to dieta, która bogata jest w naturalne, nieprzetworzone produkty spożywcze. Powinna składać się w większości z warzyw, produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, ryb, chudego mięsa, chudego nabiału i owoców oraz zdrowych tłuszczów. Warto zadbać też o nawodnienie organizmu i redukcję stresu oksydacyjnego, który sprzyja rozwojowi chorób. W tym celu trzeba jeść jak najwięcej warzyw i owoców o intensywnej barwie, które są cennym źródłem naturalnych antyoksydantów. Ważne jest też regularne spożywanie posiłków oraz ich odpowiednia kaloryczność. Mężczyźni, którzy zaczęli zdrowo się odżywiać i zredukowali nadwagę, przyznają, że jakość ich życia erotycznego znacznie się poprawiła.

Ćwiczenia na potencję – nie tylko siłownia…

Ćwiczenia na potencję nie mają wiele wspólnego z typowym treningiem. Choć aktywność jest ważna dla dobrej kondycji fizycznej, która przekłada się na poziom energii życiowej i jakość życia erotycznego, to w tym przypadku musimy także zadbać o mięśnie odpowiedzialne ze wzwód, których nie ćwiczymy podczas np. wizyty na siłowni. Mięśnie kegla, czyli mięśnie dna miednicy występują także u mężczyzn i to właśnie ich ćwiczenia pozwalają poprawić potencję i cieszyć się pełnym wzwodem. Ćwiczenia mięśni kegla u mężczyzn polegają na zaciskaniu mięśni krocza, jakbyśmy chcieli powstrzymać oddawanie moczu. Nie należy ich wykonywać podczas odczuwania parcia na pęcherz, bo zbyt długie powstrzymywanie się od oddania moczu może doprowadzić do infekcji. Początkowo można ćwiczyć mięśnie kegla, starając się powstrzymać oddawanie moczu na kilka sekund, w celu nauczenia się, jak one działają i w jaki sposób, prawidłowo je zaciskać. Mięśnie kegla trzeba ćwiczyć kilka razy dziennie po kilka minut, naprzemiennie zaciskając je na kilkanaście sekund i rozluźniając.