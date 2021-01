Dokładne odmierzanie wagi i pojemności składników do potraw: czy rzeczywiście jest takie ważne?

Weźmy pod uwagę jeden przykładowy przepis, w którym jest mowa o wykorzystaniu trzech rodzajów mąk, waga dwóch z nich powinna wynosić 55 g, a trzeciej – 50 g. Czy to 5 g jest naprawdę tak bardzo ważne? Dlaczego nie można odmierzać tego w inny sposób, np. łyżeczkami czy łyżkami, zwłaszcza że czasem wartości związane z wagą nie są podawane w kilogramach, tylko np. funtach czy uncjach?

Czy składniki trzeba odmierzać bardzo dokładnie?

W przypadku wspomnianej mąki 5 g nie powinno mieć żadnego znaczenia. O problemie z odmierzaniem pisała w jednej ze swoich książek również Nigella Lawson, której zależy na tym, by jednocześnie być precyzyjną, ale i dopuszczać co nieco inwencji twórczej, bo może się okazać, że ktoś doda czegoś odrobinę więcej i okaże się to dobrym pomysłem. Weźmy jako przykład cebulę: można napisać po prostu, że potrzebna jest cebula, duża/mała cebula bądź po prostu podać jej żądaną wagę. W większości przypadków nie będzie to bardzo ważne, ale np. kucharz Yotam Ottolenghi podkreśla, że do jednej z jego potraw trzeba dodać dokładnie 1/8 łyżeczki imbiru, ponieważ zostało to przetestowane i właśnie taka porcja sprawdza się najlepiej.

Wszystko zależy więc od rodzaju składników i przygotowywanego dania. Np. skórka z cytryny jednej lub dwóch nie zrobi większej różnicy, bo im jej więcej, tym lepiej. Za to między sokiem z jednej cytryny a dwóch cytryn jest ogromna różnica. Kucharze polecają też podawanie ilości potrzebnych składników w przeliczeniu na łyżeczki (tylko trzeba mieć standardową łyżeczkę do herbaty o pojemności 5 ml). Im więcej masz dodać danego składnika do dania, tym większy margines błędu. Jeśli powinieneś dodać 100 g mąki, a dodasz 95 g to danie i tak wyjdzie.

Czytaj też:

Lista przypraw, które mogą pomóc przy popularnych problemach zdrowotnych