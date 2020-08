5 zdrowych mąk do różnorodnych wypieków. Jakie mają właściwości odżywcze?

Tradycyjne mąki są wytwarzane z pszenicy, ale wiele innych pochodzi z orzechów i ziaren naturalnie bezglutenowych, takich jak kokos, komosa ryżowa, migdały i gryka. Każdy rodzaj ma niepowtarzalny smak i profil odżywczy. Zdrowe mąki są dziś bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz eksperymentować, aby znaleźć tę, która najlepiej pasuje do twoich przepisów.

Jakie mąki warto przetestować?

1. Mąka kokosowa

Mąka kokosowa to bezzbożowa i bezglutenowa mąka otrzymywana przez zmielenie suszonego mięsa kokosowego na miękki, drobny proszek. Jest bardziej kaloryczna niż tradycyjne mąki zbożowe i jest dobrym źródłem białka, tłuszczu, błonnika i minerałów, takich jak żelazo i potas. W przeciwieństwie do mąki zbożowej mąka kokosowa zawiera znaczną ilość tłuszczu. Tłuszcz ten jest głównie nasycony i składa się głównie z trójglicerydów o średniej długości łańcucha (MCT), które mogą zmniejszać stan zapalny i wspierać zdrowy metabolizm.

2. Mąka migdałowa

Mąka migdałowa powstaje przez zmielenie blanszowanych migdałów na drobny proszek. Ponieważ nie zawiera ziaren, jest naturalnie bezglutenowa. Mąka migdałowa różni się od mączki migdałowej, która jest grubszym składnikiem otrzymywanym przez mielenie migdałów z nienaruszoną skórką. Jest dobrym źródłem magnezu, nienasyconych tłuszczów omega-3, białka roślinnego i witaminy E – silnego przeciwutleniacza. Pamiętaj, że migdały, podobnie jak inne orzechy i nasiona, są bogate w kalorie.

3. Mąka z komosy ryżowej

Mąka z komosy ryżowej jest wytwarzana przez mielenie komosy ryżowej na drobny proszek. To bezglutenowe zboże jest powszechnie uważane za pełne ziarno, co oznacza, że ​​nie zostało przetworzone i rafinowane, pozostawiając nienaruszone pierwotne składniki odżywcze. Warto zauważyć, że jest dobrym źródłem białka, błonnika, żelaza i tłuszczów nienasyconych. Ponadto ma działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne, które może korzystnie wpływać na zdrowie układu pokarmowego, hamować wzrost guza i obniżać ogólne ryzyko choroby.

4. Mąka gryczana

Mąka gryczana jest wytwarzana z mielonej gryki, rośliny znanej z nasion podobnych do ziarna. Pomimo swojej nazwy kasza gryczana jest niezwiązana z pszenicą i dlatego jest bezglutenowa. Mąka gryczana ma ziemisty smak i jest używana do produkcji tradycyjnego japońskiego makaronu soba. Jest dobrym źródłem błonnika, białka i mikroelementów, takich jak mangan, magnez, miedź, żelazo i fosfor. Badania pokazują, że ta mąka może obniżać poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą i poprawiać biomarkery zdrowia serca. Może również mieć właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i prebiotyczne.

5. Mąka pełnoziarnista

Mąka pszenna znajduje się w większości wypieków, które można znaleźć w piekarniach i supermarketach. Jednak mąka pełnoziarnista i biała są bardzo różne. Podczas gdy wersja pełnoziarnista powstaje przez zmielenie całych ziaren pszenicy na proszek, biała mąka usuwa najbardziej bogate w składniki odżywcze części – otręby i zarodki. Dlatego mąka pełnoziarnista jest powszechnie uważana za zdrowszą.

Czytaj także:

Chcesz schudnąć, ale lubisz jeść? Poznaj wskazówki, dzięki którym zachowasz sylwetkę i obiad na talerzu