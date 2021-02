Zrób ukochanej osobie kulinarną niespodziankę na walentynki! Przepis Ani Starmach

Ania Starmach przygotowała te słodkości także dla ukochanej osoby – swojej córeczki Jagienki. Jak dodaje, przepis jest dziecinnie prosty, dlatego proponujemy jego przygotowanie osobom chcącym kulinarnie zaskoczyć swoich ukochanych czy swoje ukochane w walentynki. Babeczki powinny wam się udać nawet, jeśli nie jesteście mistrzami kuchni!

Przepis Ani Starmach na babeczki z malinami

Składniki na babeczki:

200 g masła

200 g mąki

200 g malin (mogą być mrożone)

200 g cukru

4 jajka

1,5 łyżeczki do pieczenia

łyżka cukru waniliowego

skórka otarta z połowy cytryny

Składniki na lukier:

4 łyżki cukru pudru

łyżeczka soku z cytryny

Sposób przygotowania:

Rozpuść masło w rondelku, a mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i skórką cytrynową. Jajka utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Stopniowo dodawaj do jajek mąkę i rozpuszczone masło. Następnie nałóż ciasto do silikonowych foremek na muffinki. Najpierw dodaj 1-2 łyżki masy, potem kilka malin i przykryj owoce ciastem. Babeczki piecz w temperaturze 180℃ przez około 20-25 minut.

Aby przygotować lukier, wymieszaj sok z cytryny z cukrem pudrem. Polej babeczki lukrem, gdy są jeszcze ciepłe. Również na wierzchu możesz dodać maliny.

