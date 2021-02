Puszyste pancakes na weekendowe śniadanie – przepis Magdy Gessler

Do przygotowania pankejków będą ci potrzebne wyłącznie łatwo dostępne produkty. Placuszki przygotujesz w dosłownie kilkanaście minut (plus 30 minut na wyrośnięcie ciasta), a z podanego przepisu wyjdzie ci porcja dla około 4-5 osób.

Przepis Magdy Gessler na puszyste pancakes

Składniki:

3 szklanki mąki pszennej

3 szklanki maślanki

4 jajka

2 łyżeczki sody oczyszczonej

2 łyżki miodu

1 łyżka proszku do pieczenia

ekstrakt waniliowy

masło klarowane (do smażenia)

Sposób przygotowania:

Wszystkie suche składniki, czyli przesianą mąkę, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną wsyp do wysokiego naczynia i dokładnie wymieszaj. Następni wbij do osobnej miseczki jajka i starannie je roztrzep. Potem tak przygotowane jajka oraz olej, maślankę i miód dodaj do suchych składników.

Całość wymieszaj, najlepiej użyj do tego miksera, ale możesz również skorzystać z pomocy łyżki – masa nie musi być idealnie bez grudek. Ciasto przykryj ściereczką i odstaw na około 30 minut, aby wyrosło. Następnie weź małą patelnię, rozgrzej na niej masło, a potem wylej na nie chochlą porcją ciasta, większą niż na naleśniki. Usmaż na złocisty kolor z obu stron.

Podaj z dowolnymi dodatkami: syropem daktylowym, klonowym, owocami, bitą śmietaną lub polewą czekoladową.

