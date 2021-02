Jajko wielkanocne: co symbolizuje? 3 przepisy na wielkanocne jaja

Jajko oznacza życie i dlatego stanowi symbol Wielkanocy. Według wierzeń chrześcijan święto to zostało ustanowione po to, by wspominać nie tylko męczeńską śmierć Chrystusa, ale i jego zmartwychwstanie.

Skąd się wzięła tradycja świątecznego jajka i jaka jest jego symbolika?

Co ciekawe, jajko „dorobiło się” swojej symboliki jeszcze przed czasami nastania Kościoła katolickiego (i później innych jego odłamów). Już w starożytnej Persji obdarowywano się czerwonymi pisankami, zwyczaj ten praktykowali również Grecy i Rzymianie. Także Słowianie wierzyli, że jajko stanowi o trwałości życia ludzkiego, dlatego kładli je na swoich stołach wiosną, czyli o tej porze roku, gdy światło zaczyna zwyciężać nad ciemnością. Dopiero później jajko znalazło swoje miejsce i w tradycji chrześcijańskiej.

Świąteczne jajko stanowi również element zabawy. Dawniej stukano się nawzajem jajkami, a zwyciężała osoba, na jajku której nie pojawiła się żadna rysa. Wygrana zapewniała jej powodzenie w nadchodzącym roku. Współcześnie niektórzy rodzice chowają dzieciom w domu czy w ogrodzie jajka, których te następnie dokładnie szukają.

Oczywiście bez jajek nie ma i wielkanocnych potraw. Poznajcie więc trzy oryginalne przepisy na świąteczne jajka.

Przepisy na jajka wielkanocne

Przepis na jajka herbaciane

Składniki na 6 osób:

2 litry mocnej czarnej herbaty

12 jajek

1 łyżeczka pieprzu

1 gwiazdka anyżu

2 łyżki ciemnego sosu sojowego

Sposób przygotowania:

Włóż jajka do garnka z gorącą wodą i czekaj aż się zagotują. Odczekaj 2 minuty, wyłącz kuchenkę i poczekaj aż jajka ostygną. Ostygniętym jajkom delikatnie nadtłucz skorupki, następnie z powrotem umieść je ostrożnie w pustym już garnku. Dodaj do niego taką ilość herbaty, by wszystkie jajka były przykryte. Dodaj pozostałe składniki i poczekaj aż woda zacznie wrzeć. Gotuj przez 1,5 godziny na małym ogniu, dodawaj od czasu do czasu pozostałą herbatę, ponieważ będzie ona parowała. Gotowe!

Przepis na jajka faszerowane awokado

Składniki na 6 osób:

6 jajek

1 awokado

2 łyżki majonezu

1/4 papryczki chilli

kolendra do przyprawienia, najlepiej świeża

limonka

Sposób przygotowania:

Ugotuj jajka na twardo i poczekaj aż ostygną. Obierz je ze skorupek, przekrój na pół i wydrąż żółtka. Następnie posiekaj je na miazgę, a papryczkę chilli pokrój w drobną kostkę. W następnym kroku przekrój awokado na pół, pozbądź się pestki, a miąższ pokrój w drobną kostkę. Przełóż do miski majonez, wymieszaj z żółtkami, sokiem z limonki, chilli i awokado, a także drobno pokrojoną kolendrą. Farsz gotowy! Nałóż go do wydrążonych jajek, a ich wierzch posyp pozostałymi listkami kolendry.

Jajko wielkanocne po szkocku

Składniki na 8 osób:

8 jajek

30 dag mielonego mięsa

1 cebula

10 dag bułki tartej

1 łyżka musztardy

4 łyżki mąki pszennej

sól

pieprz

Sposób przygotowania:

6 jajek ugotuj na twardo, a cebulę zatrzyj na tarce i wymieszaj z 3 łyżkami bułki tartej, mięsem mielonym i jednym surowym jajkiem. Przypraw musztardą, solą i pieprzem. Każde z jajek ugotowanych na twardo obierz ze skórki i obłóż mięsną masą. Następnie roztrzep ostatnie jajko i przygotowane wcześniej 6 jajek obtaczaj najpierw w mące, później w roztrzepanym jajku, a na koniec w bułce tartej. Na głębokiej patelni i na tłuszczu smaż jajka porcjami po około 7 minut. Następnie wyjmij je chochlą z patelni i umieść na ręczniku kuchennym, by pozbyć się tłuszczu. Gdy wystygną, przekrój je na pół. Możesz ozdobić je rzeżuchą lub kolendrą.

