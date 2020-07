Dlaczego warto jeść jajka? O tym mogłeś nie wiedzieć

Jajka to niedoceniony składnik naszej diety. Niesłusznie uważa się, że to one są źródłem złego cholesterolu. Powinny być obowiązkowym składnikiem diety każdego miłośnika sportu, ponieważ białko oraz witaminy budują mięśnie i dodają siły.

Zespół naukowców z Population Health Research Institute (PHRI) z McMaster University i Hamilton Health Sciences znalazł odpowiedź, analizując dane z trzech dużych długoterminowych badań międzynarodowych. Wyniki sugerują, że spożywanie jaj nie szkodzi. Biorąc pod uwagę, że większość osób biorących udział w badaniu spożywało jedno lub mniej jaj dziennie, bezpiecznie będzie trzymać się tego poziomu, mówi Mahshid Dehghan, pierwsza autorka i badaczka PHRI. „Umiarkowane spożycie jaj, które u większości ludzi wynosi około jednego jaja dziennie, nie zwiększa ryzyka chorób sercowo-naczyniowych ani umieralności, nawet jeśli u osób w przeszłości występowały choroby sercowo-naczyniowe lub cukrzyca”, powiedziała. „Ponadto nie stwierdzono związku między spożyciem jaj a cholesterolem we krwi, jego składnikami lub innymi czynnikami ryzyka. Wyniki te są solidne i mają szerokie zastosowanie zarówno u osób zdrowych, jak i osób z chorobami naczyniowymi”. Szczegóły zostały opublikowane w The American Journal of Clinical Nutrition. Dlaczego warto jeść jajka? Jajka są jednym z niewielu pokarmów, które należy sklasyfikować jako superfoods. To wyjątkowy produkt, pełen składników odżywczych, który ma szerokie zastosowanie w kuchni. W jednym jajku znajdziemy witaminy A, B2, B5, B12, kwas foliowy, fosfor i dość sporo selenu. Jajka zawierają również przyzwoite ilości witaminy D, witaminy E, witaminy K, witaminy B6, wapnia i cynku. Należy jednak pamiętać, że wartości odżywcze jajka są uzależnione od chowu kur. Ile kalorii ma jajko kurze? Ile kalorii ma jajko kurze? Produkt Kalorie Białko surowe 100g 36 Całe jajko surowe 100 g 147 Całe jajko surowe 1, kat XL (67g) 98 Całe jajko surowe 1, kat L (61g)

90 Całe jajko surowe 1, kat M (57g)

84 Całe jajko surowe 1, kat S (47g)

69 Jajecznica z mlekiem 100 g 247 Jajecznica z mlekiem dwujajeczna (120g) 296 Jajko smażone na oleju roślinnym 100g 179 Średnie jajko (60g) smażone na oleju roślinnym 107 Jajko ugotowane 100g 147 Jajko ugotowane 1, kat XL (67g) 98 Jajko ugotowane 1, kat L (61g) 90 Jajko ugotowane 1, kat M (57g) 84 Jajko ugotowane 1, kat S (47g) 69 Jajko w koszulkach 100 g 147 Jajko w koszulkach średnie (50g) 74 Żółtko surowe 100 g 339 Ile kalorii ma jajko kacze? Ile kalorii ma jajko kacze? Produkt Kalorie Całe, surowe 100g 163 Całe surowe, średniej wielkości (75g) 122