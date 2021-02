Jak zacząć podchodzić do ćwiczeń jak do przyjemności, a nie kary?

Aktywność fizyczna jest wpisana w ludzką naturę, o czym człowiekowi współczesnemu bardzo łatwo zapomnieć. Dzisiaj przecież nie musimy się ruszać, by zdobyć pożywienie, dach nad głową. A nasi przodkowie wspinali się na drzewa, zbierali owoce ziemi, polowali na zwierzęta, łowili ryby. To spożywanie żywności stanowiło nagrodę za wysiłek włożony w jej zdobycie. Teraz jest odwrotnie – ćwiczenia to w naszym odczuciu kara za jedzenie, którego jest pod dostatkiem i o które walczyć nie musimy. Nic jednak straconego – sprawdźcie, co trener Luke Worthington mówi o tym, jak skutecznie w sobie tę radość z ćwiczeń wykształcić.

5 sposobów na postrzeganie ćwiczeń jako przyjemności

Wprowadź do ruchu element zabawy

Dzieci uwielbiają się ruszać, rywalizować, grać z rówieśnikami, ponieważ ruch stanowi dla nich rodzaj zabawy. Niezależnie więc od tego, czy uprawiasz fitness, taniec, wspinaczkę spróbuj dodać do ćwiczeń nieco zabawy.

Uczyń ruch częścią swojej codziennej rutyny

A właściwie samoopieki. Pomyśl, że ruch jest dla ciebie tak samo dobry jak codzienne mycie zębów czy twarzy. Wystarczy, że zamiast jeździć windą będziesz wchodzić po schodach. Tak samo też, jak długa kąpiel z bąbelkami może być sposobem na relaks raz w tygodniu, mocniejsze ćwiczenia można wykonywać tylko raz na siedem dni, jako coś „większego”.

Nie ćwicz po jedzeniu

Chodzi o to, by nie traktować ćwiczeń jako kary za jedzenie, a po prostu odrębną czynność. Spróbuj więc ćwiczyć rano i sprawdź, jak czujesz się przed i po, a także w trakcie treningu. Nie odnoś go wyłącznie do liczby kalorii, które chcesz dzięki niemu spalić.

Odpoczywaj, gdy jesteś zmęczony

Jeden opuszczony trening nie spowoduje żadnych zmian w twojej sprawności. Twoja kondycja, samopoczucie, rozrost lub ubytek tkanki mięśniowej czy tłuszczowej potrzebują czasu, aby ewoluować – tak jak nie od razu będziesz mieć fit sylwetkę, tak nie od razu twoja kondycja znacznie się pogorszy. Zmuszanie się do ćwiczeń, gdy nie masz na nie sił i ochoty, zdecydowanie nie pomoże w traktowaniu ich jako czegoś pozytywnego.

Uczyń treningi częścią życia społecznego

Ćwicz razem ze znajomymi online, z trenerami działającymi w internecie. Dzięki temu zyskasz większą motywację, przyjemność i poczujesz, że w dbaniu o dobrą sylwetkę nie jesteś sam/a.

