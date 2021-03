Erytrol, czyli zdrowy zamiennik cukru. Kaloryczność, właściwości i stosowanie erytrolu

Erytrol to słodzik uznawany za najzdrowszy cukier świata. Smakuje niemal tak samo jak biały cukier, można go wykorzystywać do ciast, deserów, słodzić nim kawę i herbatę. Czy w ogóle ma jakieś wady?

Co to jest erytrol?

Erytrol to naturalna substancja pozyskiwana m.in. z owoców (gruszek, winogron), pyłków kwiatów, porostów, alg morskich, owoców morza i w procesie fermentacji drożdżowej gliceryny. Uznawana za najzdrowszy słodzik świata, niemal nie do odróżnienia od białego cukru. Te dwie substancje różnią jednak właściwości – erytrol jest po prostu zdrowy, a także bezwonny, biały i sypki. Wizualnie wygląda jak cukier. W smaku jest jednak trochę mniej słodki niż – jego słodycz szacowana jest na ok. 70 proc. sacharozy. To oznacza, że osoba, która słodzi zwykle herbatę jedną łyżeczką cukru, by osiągnąć ten sam smak będzie musiała użyć dwóch łyżeczek jego zdrowszego zamiennika.

Jakie ma właściwości erytrol?

Nie jest pożywką dla bakterii, a więc nie powoduje próchnicy i problemów z zębami!

Organizm w 90 procentach wydala go z moczem



Nie zostawia nieprzyjemnego smaku sztucznego słodzika

Mogą go używać osoby chore na cukrzycę – ma zerowy indeks glikemiczny. Dosłownie!

Można go stosować na diecie

Jest substancją antyoksydacyjną, a więc chroni organizm przed działaniem wolnych rodników

Erytrol: kalorie

Substancja ta nie zawiera kalorii. 1 g erytrolu ma 0,2-0,4 kcal, a biały cukier prawie 4 g, czyli 10 razy więcej. To oznacza, że można go stosować na diecie i można podawać go dzieciom. Poleca się go również osobom, które chciałyby ograniczyć spożywanie słodyczy, a nie potrafią całkiem z nich zrezygnować. Erytrol może w tym pomóc – dodawany do placków, gofrów, deserów, ciast zapewni naturalną słodycz, która powinna zaspokoić apetyt na słodkości.

Czy erytrol jest szkodliwy?

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że stosowanie erytrolu jest w pełni bezpieczne. Słodzik ten jest nawet bezpieczniejszy od ksylitolu, którego zbyt duża dawka może wywołać zdęcia albo biegunkę. Z erytrolem nie ma takiego ryzyka, ponieważ jest on wydalany z moczem z organizmu.

Zastosowanie erytrolu

Od 2006 roku erytrol może być stosowany jako substancja słodząca w Unii Europejskiej. W Polsce minister zdrowia wyraził na to zgodę w 2008 roku. Słodzik ten może być dodatkiem do lodów, dżemów, galaretek, gum do życia, owoców kandyzowanych, sosów, suplementów diety. Nie może jednak być stosowany przy produkcji jogurtów i napojów.

Erytrol można bezpiecznie dodawać do produkcji domowych wypieków czy deserów. Dzięki temu obniżymy ich kaloryczność i polepszymy walory zdrowotne. Pięknie wydobywa też smak z potraw, może być również stosowany jako zagęszczacz.

Substancję tę stosuje się również w kosmetyce jako zamiennik gliceryny.

Ile kosztuje erytrol?

Jest dużo droższy niż zwykły cukier. Kilogram kosztuje ok. 20 zł. Ze względu na jego właściwości zdrowotne warto się jednak zastanowić, czy nie zainwestować w taki słodzik. Zwłaszcza gdy mamy w domu dzieci, osoby starsze, schorowane – pomoże on wyeliminować biały cukier z diety.

