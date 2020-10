Bez tabu: Co powinieneś wiedzieć o biegunce?

Termin biegunka jest używany do opisania częstszych (i luźniejszych) stolców niż ok. trzy dziennie w normalnym trybie. Biegunka przewlekła to rodzaj biegunki, która jest stała lub trwa od dwóch do czterech tygodni.

Biegunka – przyczyny, objawy, leczenie

Zwykle biegunka występuje z powodu wirusa, który dostanie się do jelit. Niektórzy nazywają to „grypą jelitową” lub „grypą żołądkową”.

Biegunka może być spowodowana:

Niektórymi pokarmami Spożyciem kofeiny Lekami przeczyszczającymi Wirusami Bakteriami Pasożytami Lekami Problemami trawiennymi Chorobami układu pokarmowego Alergią Powikłaniami po przeszłych operacjach Używaniem alkoholu

Objawy biegunki

Najczęstszymi objawami biegunki są:

nudności

wymioty

gorączka

utrata apetytu

odwodnienie

skurcze brzucha

wzdęcia

zmęczenie



Leczenie biegunki

Jeśli twój przypadek jest łagodny, być może obędzie się bez leków. Dorośli mogą przyjmować dostępne bez recepty leki, takie jak salicylan bizmutu lub loperamid, które można dostać w postaci płynów lub tabletek.

Musisz także być nawodniony. Powinieneś wypijać co najmniej sześć szklanek płynów każdego dnia. Wybierz napoje zawierające elektrolity lub napoje gazowane bez kofeiny. Rosół drobiowy (bez tłuszczu), herbata z miodem i napoje dla sportowców to również dobry wybór. Zamiast pić płyny podczas posiłków, pij je między posiłkami. Pij często małe ilości płynów. Dla ulgi weź ciepłą kąpiel. Następnie osusz obszar do sucha (nie pocieraj) czystym, miękkim ręcznikiem. Możesz również spróbować użyć kremu na hemoroidy lub wazeliny na dotkniętym obszarze.

Dieta podczas biegunki

Nie ma określonej grupy pokarmów, która byłaby najlepsza do leczenia biegunki, a lekarze nie zalecają już od dawna sugerowanej diety BRAT składającej się z bananów, ryżu (białego), musu jabłkowego i tostów. Mimo to wszystkie te produkty są dobrymi, ważnymi opcjami. Niektóre inne dobre propozycje to:

ziemniaki

masło orzechowe

kurczak lub indyk bez skóry

jogurt

Unikaj pokarmów, które mogą pogorszyć biegunkę lub gazy, takich jak: